La Justicia de Río Negro decidió mantener tras las rejas a dos de los acusados por el brutal intento de homicidio de un adolescente en Roca, mientras que un tercero seguirá con prisión domiciliaria. El ataque ocurrió a la salida de un boliche de Roca y fue tan violento que la víctima aún no puede declarar por el miedo que arrastra su familia, además que espera una prótesis para ser intervenido.

El hecho sucedió el 16 de junio, a las 6:10 de la mañana, en la esquina de Avenida Roca y Tres Arroyos. El adolescente salía de un local bailable cuando fue interceptado por cuatro personas, entre ellas, un menor de edad, que lo rodearon, lo insultaron y lo golpearon con un piedazo de escombro en la cabeza. El chico cayó al suelo, pero los agresores no se detuvieron: siguieron golpeándolo con la aparente intención de matarlo.

La escena fue interrumpida por una transeúnte y el personal de seguridad del boliche, que lograron frenar el ataque y asistir a la víctima.

Desde entonces, la causa avanzó con pruebas clave. En uno de los allanamientos se secuestró un celular que está siendo peritado por la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones. Además, el Gabinete de Criminalística analizó las prendas de los imputados en busca de rastros biológicos. Según la fiscal del caso, todas estas evidencias son fundamentales para llegar al control de acusación y seguir adelante con el expediente.

El. móvil del ataque fue el robo de la moto de la víctima, y la denuncia en la que los. menciona

Durante la audiencia judicial, la jueza de Garantías aceptó el pedido del Ministerio Público y prorrogó las medidas cautelares. Uno de los imputados deberá cumplir prisión domiciliaria con tobillera electrónica y sólo podrá salir para ir a clases. Además, tiene prohibido contactar testigos y publicar cualquier cosa en redes sociales relacionada con el caso. En cambio, los otros dos acusados seguirán detenidos.

El movil

La querella particular planteó que los acusados tenían diferencias con el adolescente porque este hizo la denuncia por el robo de su moto y los responsabilizó

La víctima aún no pudo declarar. Su familia tiene temor, y ese silencio habla más fuerte que cualquier testimonio. Además, el joven permanece en estado delicado, a la espera de una prótesis para ser intervenido.

Mientras tanto, los tres mayores están imputados como coautores de tentativa de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por la participación de un menor. El adolescente que participó del ataque fue acusado del mismo delito, pero como partícipe.