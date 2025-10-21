Le incendiaron la casa por ser trans y no se salvó ni el gato: necesita ayuda para empezar de nuevo

La denuncia de Nacho, un joven trans de 22 años conmovió a Neuquén capital. Según relató ante la Policía, dos hombres lo amenazaron con un arma de fuego y, poco después, su vivienda se incendió por completo.

El hecho ocurrió el viernes en el sector de Colonia Rural Nueva Esperanza, donde el joven vivía en un lote que le había sido vendido por los mismos hombres a los que ahora señala.

Las pérdidas fueron totales. Además de los daños materiales, Nacho también lamentó la muerte de su gato, que no pudo ser rescatado de las llamas.

El caso provocó indignación en redes sociales y en la comunidad educativa del CPEM 69, donde el joven cursó el secundario. Docentes y excompañeros comenzaron una campaña solidaria para ayudarlo a reconstruir su casa.

La denuncia fue radicada en la Comisaría N° 20, y la investigación quedó a cargo de la fiscalía, que deberá determinar si se trató de un incendio intencional motivado por un acto de odio.

El episodio reavivó la tensión en torno a los ataques por identidad de género en la región y abrió un nuevo debate sobre la discriminación y la violencia hacia la comunidad LGBTI+, un tema que sigue dividiendo opiniones y generando repudio en distintos sectores sociales.