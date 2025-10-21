En uno de los platos fuertes de la jornada, Arsenal recibe al Atlético de Madrid en el Emirates Stadium por la tercera fecha de la Champions League. Los dirigidos por Diego Simeone arrancaron perdiendo en el debut pero vienen de golear 5-1 al Eintracht Frankfurt y buscarán una victoria clave en Londres con amplia presencia argentina: Julián Álvarez, Nicolás González y Giuliano Simeone son de la partida ante los Gunners. Por ahora, es victoria del Arsenal por 4-0.

Arsenal 4-0 Atlético, los goles

En un partido con muchas ocasiones de gol, el que finalmente pudo abrir el marcador fue el local aprovechando una vez más la pelota parada. Un tiro libre de Declan Rice cayó justo en el punto penal y Gabriel Magalhães, arremetiendo con todo, puso el 1-0 de cabeza.

Julián tuvo dos clarísimas

En la más clara del Atlético durante la primera parte, un error del arquero David Raya y una avivada de Giuliano Simeone pusieron en posición de gol a la Araña. El volante presionó al guardameta español que se complicó y luego sacó rápido el lateral en dirección de Álvarez, quien buscó rematar de primera con zurda hacia el arco vacío, pero la pelota se fue afuera.

Ya en la segunda mitad, el delantero de la Selección Argentina se valió de su gran pegada y casi rompe el cero en el marcador. La Araña recibió fuera del área y, tras un rápido control, sacó un tremendo remate a colocar que dio en el travesaño de un ya vencido Raya.

Le anularon el 1-0 al Arsenal

Tras el susto defensivo, el local, que tuvo las más claras de la primera mitad, alcanzó el tanto de la ventaja pero fue anulado por un leve offside. La recuperó Martín Zubimendi en campo rival, se la cedió a Bukayo Saka y éste desbordó para sacar un centro de derecha que fue empujado por Gabriel Martinelli. No obstante, el brasileño estaba apenas adelante de la línea de la pelota y su tanto no fue convalidado.

Formaciones

Arsenal: David Raya, Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Miles Lewis-Skelly; Martín Zubimendi, Declan Rice, Eberechi Eze, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli y Victor Gyökeres.

Atlético Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, José María Giménez, Robin Le Normand, David Hancko; Koke, Pablo Barrios; Giuliano Simeone, Nicolás González, Alexander Sorloth y Julián Álvarez.

Estadio: Emirates Stadium.

Árbitro: Davide Massa (ITA).

La previa

En un encuentro de alta dificultad, el Atleti buscará terminar con el invicto de un Arsenal que no solamente ganó sus dos primeros encuentros sino que no recibió goles. Además de la titularidad de Álvarez, González y su hijo Giuliano, Simeone tendrá en el banco otros tres argentinos prestos a ingresar: Thiago Almada, Nahuel Molina y el arquero Juan Musso.

Por su parte, el conjunto inglés llega con puntaje perfecto hasta el momento tras ganar los dos primeros partidos que jugaron. En su primer encuentro vencieron 2-0 al Athletic de Bilbao en condición de visitante, mientras que, en su estreno como local, se impusieron 2-0 al Olympiacos en casa.