Catalina salió de terapia tras la explosión de la maqueta en una escuela

Una buena noticia trae alivio en medio de una historia que aún conmueve a Pergamino. Catalina, la nena que sufrió gravísimas heridas tras la explosión de una maqueta durante una feria de ciencias escolar, salió de terapia intensiva y continúa su recuperación en una sala común del Hospital Garrahan.

La familia aseguró que la evolución es “emocionante” y que cada avance representa una esperanza renovada luego de horas de extrema angustia. “Es una felicidad enorme”, dijeron los padres desde la puerta del hospital en diálogo con Telenoche.

Catalina había viajado a Rancagua, una localidad cercana a Pergamino, para visitar a sus tíos y participar del evento escolar. Lo que debía ser una experiencia recreativa terminó en tragedia cuando un experimento salió mal y una explosión le provocó heridas en la cara, uno de los ojos y el maxilar.

Los médicos debieron intervenirla de urgencia en una cirugía que se extendió durante 11 horas, donde incluso le extrajeron una esquirla metálica que se había incrustado en el cráneo.

“De venir de una cirugía tan importante en una semana a estar en sala común es un milagro. Podemos estar más tiempo con ella y eso nos da paz”, contaron sus padres, aún conmocionados por lo ocurrido. “Era un momento de felicidad… y en un segundo terminó acá”, recordaron.

Mientras se investigan las circunstancias exactas del accidente, la familia sólo piensa en el presente: aferrarse a cada signo de mejora y acompañar a Catalina en el largo proceso de recuperación que tiene por delante. “Lo importante es que se recupere lo mejor posible”, concluyeron.