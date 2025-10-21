Se juega la fecha 3 de la UEFA Champions League y nuevamente hay aporte goleador de Lautaro Martínez, que se anotó en la victoria parcial del Inter 2-0 ante el Union Saint-Gilloise. El delantero de la Selección Argentina aportó el segundo tanto del Neroazzurro y por el momento su equipo es uno de los dos equipos que está ganando los primeros tres partidos del certamen.

Llegando al final de la primera mitad, el Inter se puso en ventaja gracias al gol de Denzel Dumfries. Tras ese tanto, el conjunto italiano aprovechó el envión y, en tiempo de descuento, aumentó la ventaja por medio de su goleador y capitán. El Toro resolvió una buena combinación ofensiva entre el propio Dumfries y Pio Esposito, quien asistió al campeón del mundo y bicampeón de América para que, con una gran definición abriendo el pie derecho, estableciera el 2-0.

Con este tanto, Martínez alcanzó su sexto gol en ocho partidos disputados esta temporada con Inter. Son tres por Serie A y tres en esta Champions League en dos encuentros disputados, dado que no participó del debut ante Ajax. En su último encuentro, le había marcado un doblete al Slavia Praga, por lo que el bahiense sigue de racha goleadora en la máxima competición europea.