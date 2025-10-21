¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 21 de Octubre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Lautaro Martínez marcó para el Inter, que sigue con puntaje perfecto

El Toro puso el 2-0 de Inter en la visita ante Union St. Gilloise y alcanzó su tercer tanto en la compentencia. El Neroazzurro está sumando su tercer triunfo al hilo y comanda la fase liga de la Champions.

Por Juan Sáber
Martes, 21 de octubre de 2025 a las 17:03
PUBLICIDAD
Lautaro puso el 2-0 del Inter ante Union St. Gilloise. (Foto: X @Inter)

Se juega la fecha 3 de la UEFA Champions League y nuevamente hay aporte goleador de Lautaro Martínez, que se anotó en la victoria parcial del Inter 2-0 ante el Union Saint-Gilloise. El delantero de la Selección Argentina aportó el segundo tanto del Neroazzurro y por el momento su equipo es uno de los dos equipos que está ganando los primeros tres partidos del certamen.

Llegando al final de la primera mitad, el Inter se puso en ventaja gracias al gol de Denzel Dumfries. Tras ese tanto, el conjunto italiano aprovechó el envión y, en tiempo de descuento, aumentó la ventaja por medio de su goleador y capitán. El Toro resolvió una buena combinación ofensiva entre el propio Dumfries Pio Esposito, quien asistió al campeón del mundo y bicampeón de América para que, con una gran definición abriendo el pie derecho, estableciera el 2-0.

Con este tanto, Martínez alcanzó su sexto gol en ocho partidos disputados esta temporada con Inter. Son tres por Serie A y tres en esta Champions League en dos encuentros disputados, dado que no participó del debut ante Ajax. En su último encuentro, le había marcado un doblete al Slavia Praga, por lo que el bahiense sigue de racha goleadora en la máxima competición europea.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD