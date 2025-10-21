El escándalo de Advíncula: chocó y se dio a la fuga en Canning

Luis Advíncula, lateral derecho peruano de Boca, fue denunciado por un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del jueves 28 de agosto en la localidad bonaerense de Canning, partido de Ezeiza. Según la denuncia, el futbolista ingresó en contramano con su camioneta Mercedes Benz y chocó la parte trasera de un vehículo que circulaba correctamente.

Lejos de detenerse para asistir a la automovilista afectada, Advíncula se dio a la fuga, hasta que minutos después fue interceptado por la policía. Sin embargo, la víctima denunció irregularidades en el procedimiento, señalando que no se labró el acta correspondiente, lo que, según su versión, habría facilitado que el jugador eludiera responsabilidades.

El hecho se viralizó en redes sociales luego de que la víctima publicara un video en TikTok mostrando los daños de su vehículo y relatando lo ocurrido. “POV: te choca Advíncula, se da a la fuga y la policía lo encuentra. ¿Adivinen si la policía labró un acta? Ja”, escribió, evidenciando la imprudencia del futbolista y la falta de registro formal del incidente.

La causa quedó a cargo de la fiscal Florencia Belloc y su secretario Federico Ricart, de la UFI Descentralizada de Ezeiza. Advíncula no se presentó a declarar, pese a haber sido citado en dos oportunidades, y las autoridades evaluaron medidas para garantizar su comparecencia.

Este episodio se sumó a un historial de infracciones viales del jugador: acumulaba diez multas, incluidas cinco por exceso de velocidad y una por conducir sin licencia, lo que reflejó una conducta reiterada de imprudencia al volante.

El incidente generó preocupación dentro de Boca Juniors, donde no hubo comunicación oficial, y provocó un fuerte debate en redes sociales sobre la responsabilidad de los futbolistas fuera de la cancha. La investigación permaneció abierta y se esperaban avances en los días siguientes, mientras la imagen pública de Advíncula atravesaba su momento más delicado desde su llegada al club.