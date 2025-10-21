El vigente campeón de la Champions League sigue demostrando, y esta vez dio una función en donde no se guardó los goles: Paris Saint-Germain goleó por 7-2 al Bayer Leverkusen como visitante y sigue con puntaje perfecto en el torneo. En un encuentro que tuvo de todo, los parisinos establecieron su dominio a puro gol para redondear una goleada histórica ante las Aspirinas, donde Ezequiel Fernández y Claudio Echeverri fueron titulares.

El primer tiempo tuvo de todo, pero al final los de Luis Enrique terminaron prevaleciendo a las dificultades. Los franceses se pusieron arriba por el gol de Willian Pacho, sin embargo tuvieron que sufrir: Alejandro Grimaldo falló un penal que hubiera significado el empate a los 25 minutos. Más tarde, aparecieron las rojas, primero Robert Andrich fue expulsado en el local y, cuatro minutos después un nuevo penal del ucraniano Illya Zabarnyi vio la roja después de un penal, el segundo que hizo en el encuentro, que le costó la segunda amarilla. Esta vez el español Aleix García se hizo cargo y logró marcar el 1-1.

No obstante, después de pasar el mal trago apareció el espectáculo del PSG, que en siete minutos pasó el 1-1 al 4-1 a favor. Primero, Desire Doué recibió de Kvicha Kvaratkskhelia y puso el 2-1 de zurda, mientras que dos minutos después el propio georgiano tomó un rebote y amplió la ventaja. Ya en tiempo adicionado, apareció de nuevo Doué haciendo gala de su gran pegada con un remate colocado que estableció el 4-1.

Doué aportó su cuota goleadora en la destrucción del PSG al Leverkusen. (Foto: Reuters)

La segunda mitad fue una continuidad de la contundencia de los de Luis Enrique. A los cuatro minutos, Nuno Mendes puso el quinto, que fue rápidamente recortado por un gran gol de Aleix García. No obstante, apareció poco después el Balón de Oro: Ousmane Dembélé, que volvía de una lesión, entró y a los dos minutos decretó el 6-2. Cuando parecía que las cosas quedaban así, un último gol (golazo) de Vitinha en el último minuto reglamentario consumó una paliza histórica del PSG, que se erige como el mejor equipo de Europa sin discusión.

Equi y Echeverri sufrireron al PSG

En cuanto al aporte argentino en la noche para el olvido del Leverkusen, poco pudieron hacer tanto el volante ex Boca como el atacante surgido de River. Fernández disputó una buena primera mitad pero, como todo su equipo, sufrió las transiciones del rival y su actuación decayó hasta que fue reemplazado a diez minutos del final. Echeverri generó la jugada del penal fallado por Grimaldo, pero la amarilla que se ganó durante esa primera parte le costó ser reemplazado en el entretiempo.