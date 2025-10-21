Doble crimen en Reconquista: mató a su ex pareja y a un amigo durante una fiesta

Un doble crimen conmociona a la ciudad santafesina de Reconquista. Carol María Aldana Mora, de 21 años, y Martín Amílcar Blanco, de 36, fueron asesinados en la casa de Hernán Efraín Imhoff, de 48 años, dueño de una fábrica de aberturas local. La madre de Imhoff alertó a la Policía tras la confesión de su hijo, lo que permitió que las autoridades comenzaran la investigación y detuvieran al sospechoso.

El hecho ocurrió durante una fiesta que se extendió desde el viernes hasta el domingo, con cinco personas presentes y consumo de sustancias. En la vivienda, la policía encontró a Martín Blanco muerto por heridas de arma de fuego y secuestró tres armas y proyectiles. Por su parte, el cuerpo de Carol fue hallado horas después en una zona rural cercana a Paraje El Carmen, en Avellaneda.

Se desconoce el motivo exacto que desencadenó los asesinatos, aunque se sabe que Imhoff era ex pareja de Carol. Si bien no constaban denuncias formales de amenazas recientes, los allegados a la joven mencionaron episodios previos de acoso y una relación intermitente con el acusado.

El fiscal regional Rubén Martínez explicó que Imhoff habría intentado trasladar a la joven en el baúl de su auto, mientras que los restos de Martín permanecieron en la casa. “Es posible que la muerte de la mujer se trate de un femicidio, hay declaraciones que refieren que eran pareja”, señaló. Las otras dos personas que participaron de la reunión fueron demoradas y luego liberadas; se conservaron sus teléfonos como evidencia y serán citadas como testigos.

Carol, madre de una niña de cuatro años, será velada este martes y trasladada mañana al cementerio local. Familiares y amigos expresaron su dolor en redes sociales: “No hay consuelo, no hay motivo de que un loco te quite la vida”, escribió una tía.

Martín Blanco, conocido como “Pin” o “Limón”, trabajaba en la industria metalúrgica y había participado de la liga regional con los clubes Atlético Adelante y Alumni de Reconquista. Desde la institución expresaron: “Despedimos con profundo dolor a Martín ‘Pin’ Blanco, ex jugador de nuestro querido club. Gracias por tu entrega y por haber sido parte de nuestra historia. Que en paz descanses”.