Martes 21 de Octubre, Neuquén, Argentina
ACTUALIDAD

Últimos días de campaña: Milei presente en las calles de Córdoba

La actividad marca uno de los tramos finales de la campaña nacional de La Libertad Avanza. 

Por Redacción

Martes, 21 de octubre de 2025 a las 18:34
Milei en Córdoba: caminata con su candidato en la cuenta regresiva electoral.

El presidente Javier Milei se encuentra en el centro de Córdoba, para encabezar una caminata junto a Gonzalo Roca, primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia. La actividad forma parte del cierre de campaña a pocos días de las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre.

Milei y Roca comenzarán la recorrida desde la intersección de San Lorenzo e Ituzaingó, rodeados de militantes libertarios. Se espera que la caminata culmine en las Aguas Danzantes del Buen Pastor, donde Milei hablará frente a sus seguidores a través de un megáfono, enviando su mensaje final en la ciudad antes de la votación.

Este domingo, los ciudadanos renovarán 127 bancas de diputados y 24 de senadores, definiendo la mitad de la Cámara Baja y un tercio del Senado. Para La Libertad Avanza, estas elecciones representan una oportunidad clave para consolidar su presencia legislativa y recuperar terreno tras los resultados provinciales recientes.

Tras Córdoba, Milei continuará su recorrido hacia Rosario, donde realizará el cierre nacional de campaña, reforzando su mensaje de esperanza y la idea de que “esta vez el esfuerzo vale la pena”.

