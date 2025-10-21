Últimos días de campaña: Milei presente en las calles de Córdoba

El presidente Javier Milei se encuentra en el centro de Córdoba, para encabezar una caminata junto a Gonzalo Roca, primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia. La actividad forma parte del cierre de campaña a pocos días de las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre.

Milei y Roca comenzarán la recorrida desde la intersección de San Lorenzo e Ituzaingó, rodeados de militantes libertarios. Se espera que la caminata culmine en las Aguas Danzantes del Buen Pastor, donde Milei hablará frente a sus seguidores a través de un megáfono, enviando su mensaje final en la ciudad antes de la votación.

Este domingo, los ciudadanos renovarán 127 bancas de diputados y 24 de senadores, definiendo la mitad de la Cámara Baja y un tercio del Senado. Para La Libertad Avanza, estas elecciones representan una oportunidad clave para consolidar su presencia legislativa y recuperar terreno tras los resultados provinciales recientes.

Tras Córdoba, Milei continuará su recorrido hacia Rosario, donde realizará el cierre nacional de campaña, reforzando su mensaje de esperanza y la idea de que “esta vez el esfuerzo vale la pena”.