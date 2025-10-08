Más seguridad: 294 agentes y civiles se suman a la Policía de Neuquén

El Gobierno de Neuquén avanzó en el fortalecimiento del sistema de seguridad provincial con la incorporación de 294 nuevos agentes a la Policía. La medida fue formalizada mediante el decreto 1232/25, firmado por el gobernador Rolando Figueroa, que establece el nombramiento y encasillamiento de personal policial y civil en distintas áreas operativas.

La disposición responde a la finalización del ciclo lectivo 2025 en las Escuelas de Formación de Personal Policial, cuyos egresados completaron el entrenamiento teórico y práctico requerido. Según la Jefatura de Policía, estos nuevos agentes reforzarán los servicios de seguridad, técnicos y penitenciarios, además del personal civil.

El decreto, refrendado por el ministro de Seguridad Matías Nicolini, detalla que todos los postulantes cumplieron con las exigencias psicofísicas y académicas necesarias para su designación. Asimismo, se destaca el carácter “imperioso y urgente” de la medida ante la necesidad de ampliar la dotación policial en la provincia.

Los nuevos efectivos se integrarán a los cuerpos Seguridad (Escalafón General), Penitenciario (Escalafón Custodia), Técnico (Oficinista, Sanidad e Intendencia) y Empleados Civiles. Cada categoría desempeñará funciones específicas en las distintas unidades operativas y administrativas de la fuerza.

Según el decreto, los agentes fueron designados en condición de “Alta en Comisión” con períodos de prueba que varían entre seis meses y dos años, dependiendo del cuerpo al que pertenezcan. Durante ese tiempo deberán demostrar su adaptación y desempeño para su confirmación definitiva en los cargos.

Finalmente, la Jefatura de Policía realizará las evaluaciones correspondientes antes de la firma de la norma jurídica que confirme la estabilidad de cada agente. Con esta decisión, el Gobierno busca consolidar una fuerza policial más preparada y presente, en línea con las políticas provinciales de seguridad pública.