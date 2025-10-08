Un efectivo policial resultó herido de un disparo en la pierna durante una persecución en la ciudad de Cutral Co. El uniformado se encuentra fuera de peligro.

El hecho ocurrió tras un asalto a mano armada en un comercio ubicado en la intersección de las calles 13 de Diciembre y San Luis. Al menos dos personas estarían involucradas en el robo, y luego del atraco se dieron a la fuga, lo que derivó en una intensa persecución por parte de la policía.

Durante esa persecución, uno de los sospechosos disparó contra el personal policial, hiriendo a uno de los uniformados en una pierna. El agente fue rápidamente trasladado al hospital de Cutral Co, donde fue atendido y se confirmó que está fuera de peligro.

