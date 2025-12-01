El expediente por el crimen de Nora Dalmasso suma un nuevo capítulo. Este martes, el Jurado de Enjuiciamiento de Córdoba se reunirá para evaluar si habilita los tres pedidos de juicio político impulsados contra los fiscales Javier Di Santo, Luis Pizarro y Daniel Miralles, responsables de distintos tramos de la investigación que nunca logró avanzar hacia una condena.

La abogada Mariángeles Mussolini, representante de Facundo y Marcelo Macarrón, confirmó a Noticias Argentinas que el encuentro comenzará a las 10:30, y anticipó que hacia el mediodía podría haber definiciones. “Los fiscales presentaron sus descargos dentro de los plazos y lo hicieron sin abogados, por derecho propio”, señaló.

Los funcionarios respondieron al tribunal dentro del período de seis días que se les otorgó. El análisis apunta a determinar si existieron irregularidades en la pesquisa del femicidio cometido en noviembre de 2006, cuya causa penal se encuentra prescripta luego de que se superaran los 15 años que marca la ley para llevar un caso a juicio.

Esa prescripción derivó en el sobreseimiento de Roberto Bárzola, acusado en 2024 como presunto autor material tras pruebas de ADN que lo vincularon con rastros hallados en la casa del country Villa Golf, donde ocurrió el crimen. La decisión fue adoptada por la Cámara Criminal y de Acusación, pero la querella apeló ante el Tribunal Superior de Justicia, argumentando que la resolución “desconoce un alto caudal probatorio”. Además, anunciaron la presentación de un recurso de casación y advirtieron que podrían recurrir a instancias internacionales.

Según la autopsia, la víctima fue asfixiada por compresión manual, quedando marcas de dedos en su cuello y signos de estrangulamiento con el lazo de su bata. En etapas anteriores de la investigación, las sospechas habían recaído sobre Marcelo Macarrón, imputado por haber supuestamente instigado el crimen, pero en 2022 un jurado popular lo absolvió por falta de pruebas.