Alex Esteban Lencina, un joven de 18 años residente en Mar del Plata, se encuentra en estado crítico luego de sufrir una violenta agresión que lo dejó en coma inducido. Según relataron sus familiares, el agresor sería el novio de su ex pareja, con quien Alex mantiene una relación conflictiva y tiene un hijo en común.

El ataque tuvo lugar la semana pasada en el barrio Las Américas. Alex había salido a entregar una copia de llaves a su ex novia, de 17 años, cuando una discusión con el actual novio de ella derivó en un violento episodio. La víctima fue golpeada por detrás con un objeto contundente en la nuca y recibió múltiples patadas mientras estaba en el suelo. Un vecino que presenció la escena alertó a la policía llamando al 911.

Denuncia y datos aportados por los padres

Tras la agresión, la familia de Alex presentó una denuncia en la Comisaría 16ª y aportó audios en los que el presunto atacante amenaza de muerte a la víctima. El padre de Alex señaló que la relación con la ex pareja era tensa y sospecha que el pedido de entrega de llaves pudo haber sido una trampa.

La madre de Alex, Anahí, describió el delicado estado de su hijo: “A mi hijo lo golpearon con un objeto contundente porque lo dejaron en coma. Dicen que le dieron dos trompadas, pero con dos trompadas quedás en coma, como ellos dicen que fue. Mi hijo cayó al piso convulsionando. Ahora está peleando por su vida“.

Durante una marcha en reclamo de justicia, se informó que Alex fue intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones en menos de 24 horas debido a hemorragias cerebrales. “A las 12 ingresó al quirófano por la hemorragia cerebral y el traumatismo, y a las 23 lo volvieron a operar por una hemorragia nuevamente. Está en coma inducido, muy delicado y en grave estado. Corre riesgo su vida“, comunicó su madre.

Joven en coma tras golpiza en Mar del Plata

Además, la familia detalló que Alex presenta complicaciones cardíacas y pulmonares, y padece neumonía, lo que obliga a los médicos a esperar la mejoría de la infección para intentar despertarlo y evaluar su evolución.

La investigación está en manos de la fiscal Romina Díaz, de la UFI Nº6. Por el momento, no se registran detenidos. La madre de la víctima concluyó con un pedido contundente: “No quiero saber nada más de ellos, lo único que quiero es que haya justicia y que mi hijo salga caminando de acá“.