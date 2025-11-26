Desde este martes, en el Paraje Las Romazas, que está ubicado cerca de El Cholar, se descontroló un grave incendio forestal. Los brigadistas trabajaron hasta entrada la noche, y este miércoles esperaban poder poner en actividad al helicóptero provincial para trabajar en los focos.

Según explicó la intendenta de El Cholar, Silvia Canales, quien estuvo este martes en el sector afectado, confirmó que "el incendio estaría fuera de control" y adelantó que, desde primera hora, 22 brigadistas del Sistema Provincial de Manejo del Fuego trabajan en el lugar para combatir las llamas.

Asimismo, destacó que desde las 8:30 esperaban que el helicóptero de la Provincia pudiera entrar en funciones, lo cual dependería del clima.

Al anochecer de este martes, la intendenta se acercó al lugar y confirmó que las llama están fuera de control. Los focos estarían relacionados con la tormenta que se desató en la zona.

Hubo preocupación entre los pobladores durante la tarde del martes, ya que se temía que las llamas avancen sobre algunos puestos rurales y animales. Por el momento no se reportaron personas afectadas.

Estos focos ígneos se suman al incendio declarado en El Espinal y a dos nuevos focos en el paraje Ranquilón.