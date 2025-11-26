En medio de un proceso que ya lleva un año, el divorcio entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson se convirtió en uno de los más resonantes del mundo del espectáculo y del deporte. La pareja, que compartió 18 años de matrimonio y formó una familia con tres hijos, enfrenta ahora el desafío de dividir un patrimonio multimillonario que surgió tras la extensa carrera internacional del exfutbolista.

Según reveló Daniel Fava en A la Tarde, la cifra que se está evaluando rondaría los 100 millones de dólares, un número impactante que incluye ingresos obtenidos por Martín Demichelis en Inglaterra, España, Alemania, Argentina y México. Su trayectoria de más de 20 años como jugador y luego como entrenador dejó una fortuna difícil de dimensionar, que ahora deberá contabilizarse con precisión para lograr una división justa.

Daniel Fava detalló que Martín Demichelis habría generado alrededor de 80 millones de dólares solo en su actividad profesional, a lo que se suman propiedades de gran valor distribuidas en varios países. Entre ellas destaca el departamento del Chateau Libertador, donde actualmente vive Evangelina Anderson con los hijos de la pareja, valuado en 3.6 millones de dólares. Este inmueble juega un rol clave en la negociación por el bienestar y la estabilidad de los chicos.

El periodista también puso la lupa sobre la espectacular mansión en Marbella, una propiedad que, según sus palabras, eclipsaría incluso a la famosa “Casa de los sueños” que Wanda Nara y Mauro Icardi hicieron popular. La residencia de Martín Demichelis y Anderson en España alcanza los 9.8 millones de dólares, y su tasación será determinante en el acuerdo final.

A todo esto se suma la casa en Alemania que la pareja vendió en 2022 por 6.8 millones de dólares, poco antes de instalarse nuevamente en Argentina cuando Martín Demichelis asumió como técnico de River Plate. Ese monto, ya liquidado, forma parte del cálculo total del patrimonio, aunque no es el único elemento pendiente.

El punto más delicado, según Daniel Fava, tiene que ver con los fondos distribuidos en cuentas bancarias del exterior y otras propiedades menores cuyo valor aún debe precisarse. Allí podría aparecer una diferencia clave: el periodista sugirió que Martín Demichelis podría no haber declarado todos sus ingresos, por lo que la atención de Evangelina Anderson será determinante. “Si Evangelina estuvo atenta, no se le escapa un dólar”, remarcó.

Con todos estos elementos, los especialistas estiman que la fortuna total supera holgadamente los 100 millones de dólares. La definición final dependerá de la negociación entre las partes, pero lo cierto es que este divorcio promete seguir dando que hablar por su magnitud y las figuras involucradas.