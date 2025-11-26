Gustavo Yankelevich rompió el silencio y se refirió sin filtros al presente de Marcelo Tinelli, quien atraviesa uno de los momentos más turbulentos de su vida. El productor, que durante años mantuvo una relación cercana con el conductor, eligió esta vez marcar distancia y ofrecer una mirada cruda sobre el panorama que enfrenta el creador de ShowMatch.

En diálogo con Gustavo Descalzi, Gustavo Yankelevich sostuvo que este capítulo es distinto a cualquier otro que haya vivido Marcelo Tinelli. “Tinelli ya se levantó de muchas. Esta se le viene un poco más densa porque es un tema de familia y él nunca la había tenido dividida”, expresó, dejando en claro que la crisis actual tiene un componente emocional que la vuelve más compleja que las anteriores.

El productor también sorprendió al revelar que no mantiene contacto con Marcelo Tinelli desde que estalló el escándalo que envuelve a su entorno. Según explicó, decidió tomar distancia para respetar el proceso personal del conductor. “Creo que él necesita su tiempo para tratar de encaminar esto”, afirmó, mostrando empatía pero sin involucrarse directamente.

Aun así, Gustavo Yankelevich no dudó en destacar la resiliencia del exmandamás de El Trece. Aseguró que, pese a los cimbronazos, confía plenamente en la capacidad de recuperación de Marcelo Tinelli. “Tengo confianza que él se va a volver a levantar”, declaró, apelando a la historia de superación que siempre acompañó al animador.

Yankelevich reveló, además, que la crisis económica de Marcelo Tinelli no lo tomó por sorpresa. “Hace tiempo que venía escuchando que él estaba teniendo problemas con su compañía, pero no que personalmente también”, admitió, dejando una puerta abierta a la posibilidad de que el conflicto sea más profundo de lo que se creía.

Finalmente, el productor habló del costado humano de su colega y destacó su integridad. “Es un tipo derecho y estoy seguro que va a ordenar sus cosas y su equipo para salir adelante”, remarcó, cerrando con un mensaje de apoyo moderado pero sincero.

Mientras tanto, Marcelo Tinelli sigue en el centro de la escena mediática, intentando resolver tensiones internas y recomponer tanto su vida familiar como su estructura profesional. El testimonio de Gustavo Yankelevich, por primera vez en mucho tiempo, muestra que incluso quienes lo conocen bien entienden que esta vez el desafío es mayor.