El fallo que nadie vio venir: un ex Boca deberá devolver una fortuna

El expediente llevaba meses acumulando papeles, fechas y reclamos, pero la resolución finalmente llegó: un ex futbolista de Boca, actualmente pieza clave en Racing, fue condenado a pagar la suma exacta de 769.231 dólares al club que lo vio debutar. La historia, que parecía enterrada en el tiempo, regresó con fuerza al mundo del fútbol argentino.

Todo se remonta a 2019, cuando el jugador solicitó un préstamo de 500.000 dólares para la compra de una vivienda. En aquel entonces, la dirigencia xeneize aprobó la operación sin sospechar que años después terminaría en un juicio. El conflicto explotó en 2023, cuando el futbolista se marchó libre luego de un fuerte cruce con el entrenador Sebastián Battaglia, episodio que derivó en su separación del plantel y en una salida cargada de tensión.

Boca reclamó la devolución del dinero al quedar sin vínculo contractual, pero nunca obtuvo respuesta. La vía judicial fue el único camino posible, y ahora el fallo obliga al deportista a reintegrar la deuda con intereses incluidos, lo que elevó la cifra a esos 769.231 dólares. Según se supo, tendrá apenas diez días para efectuar el pago.

Recién ahí apareció oficialmente el nombre detrás del conflicto: Agustín Almendra, hoy en Racing, donde encontró continuidad e incluso protagonismo desde su llegada en 2023. Con la camiseta de la Academia ya disputó 59 partidos, marcó cinco goles y aportó nueve asistencias, consolidándose como una pieza importante del ciclo de Gustavo Costas.

Su pasado en Boca dejó números interesantes, 69 partidos, seis goles y cuatro títulos, pero también episodios que marcaron su despedida: indisciplinas, roces internos, quiebres con el cuerpo técnico y diferencias con referentes del plantel. El hilo se cortó definitivamente a mediados de 2023, cuando quedó en libertad de acción.

Ahora, aquel conflicto extrafutbolístico volvió a escena y con un monto que no pasa desapercibido. El fallo ya está firmado y el jugador deberá responder. La pelota, esta vez, está en manos de la Justicia.