El presente de Morena Rial volvió a convertirse en tema central en el mundo del espectáculo y también en el plano judicial. A sus 26 años, la hija de Jorge Rial enfrenta una situación límite dentro de la cárcel de Magdalena, donde permanece detenida mientras espera la aprobación de la prisión domiciliaria. Su amigo y abogado, Alejandro Cipolla, encendió las alarmas al revelar un diagnóstico que preocupa a todos.

En El diario de Mariana, el periodista Guido Zaffora compartió un dato alentador relacionado con la situación procesal de Morena Rial. Según explicó, los informes entregados por el penal sobre sus terapias y evaluaciones psicológicas resultaron positivos. Incluso el polémico examen destinado a determinar su capacidad como madre, y que generó fuertes debates, terminó a su favor. Alejandro Cipolla confirmó la información y remarcó que no existirían más motivos para postergar su reencuentro con su hijo.

Sin embargo, detrás de esta novedad judicial se esconde otra realidad: el deterioro emocional de Morena Rial. Según el abogado, la joven está sufriendo un fuerte cuadro depresivo agravado por la falta de acceso a su teléfono celular, un elemento que se volvió crucial para ella dentro de la cárcel. “Estoy teniendo un problemón grave”, expresó Cipolla, al asegurar que solo se lo permiten usar tres horas al día.

El letrado profundizó en la escena y describió el impacto de esa restricción en la vida diaria de la hija de Jorge Rial: “Ella está absolutamente sola: no tiene tele, no tiene nada”. Según relató, cuando Morena Rial queda incomunicada llega a pasar largos momentos mirando la pared, inmersa en un estado de profunda angustia. Para Alejandro Cipolla, esta situación se vuelve aún más injusta al compararla con el resto de los internos, quienes, según afirmó, sí tienen acceso libre a teléfonos.

A esto se suma un dato no menor: la joven permanece aislada del resto de la población penitenciaria. Este aislamiento, sumado al silencio que la rodea, potencia el cuadro emocional que describió su abogado y profundiza la preocupación sobre las consecuencias que podría tener en su salud mental.

Mientras tanto, desde su programa Carnaval Stream, Jorge Rial decidió hablar públicamente sobre la nueva detención de su hija. Conmovido, el conductor respaldó el accionar de la Justicia, aunque reconoció que enfrenta uno de los momentos más dolorosos de su vida. “Obviamente que me duele tener a mi hija en esa situación”, expresó al aire.

Jorge Rial también se mostró autocrítico y lamentó que Morena Rial haya elegido caminos que, según él, no supo aprovechar pese a tener alternativas mejores. Aun así, manifestó su deseo de que este duro episodio sirva para que su hija reflexione, se fortalezca y pueda recuperar el vínculo con sus hijos una vez que finalice el proceso judicial.

Por ahora, la salud mental de Morena Rial se mantiene en el centro de la escena. Su entorno espera que el sistema penitenciario tome medidas para contenerla mientras continúa atravesando uno de los capítulos más difíciles de su vida.