El dolor invade a Catriel y a toda la región tras el choque fatal ocurrido el viernes pasado sobre la Ruta Nacional 22, donde cuatro integrantes de una misma familia murieron al ser embestidos por una camioneta que circulaba a altísima velocidad. El único sobreviviente, José Pastor Gutiérrez, habló públicamente por primera vez y dejó un testimonio desgarrador que refleja la magnitud de la tragedia y la urgencia de justicia.

Gutiérrez relató que el impacto fue tan violento que la camioneta familiar se prendió fuego en segundos. “Me chocaron de atrás, se prendió fuego la camioneta y no pude sacar a mis dos nietos, mi hija mayor y mi señora esposa, a la cual tanto querían en Catriel”, expresó en diálogo con Canal 10. Se refiere a la doctora Liliana Cocuzza. Ese mismo día, había recibido la noticia del nacimiento de su tercer nieto, lo que contrastó brutalmente con la pérdida de los otros dos pequeños.

El siniestro está siendo investigado por la Fiscalía, que imputó por cuádruple homicidio culposo a Axel Adrián “Chinito” Araneda, de 29 años. Según el abogado de la familia, el conductor iba a 170 km/h, habría usado el celular y consumido alcohol antes del choque. La causa judicial avanza con pedidos de testigos para reconstruir la mecánica del hecho y determinar responsabilidades.

El Ministerio Público Fiscal solicitó la colaboración de medios y vecinos para aportar datos que permitan esclarecer lo ocurrido. La comunidad de Catriel se encuentra profundamente conmovida y acompañó al sobreviviente en su pedido de justicia. “Choqué con la muerte, pero también con la vida. Hoy nació mi nieto, pero perdí a los otros dos. No hay consuelo”, dijo Gutiérrez, visiblemente afectado.

Por último, Gutiérrez pidió a la comunidad ayuda para recuperar una computadora que contiene los recuerdos de sus familiares fallecidos en la tragedia vial, explicando que el maletero negro que llevaba en el auto se voló y dentro había una valija rosada con lunares con la ropa de su hija y la netbook donde guardaba todas sus cosas; “aquel que la haya agarrado, no necesito las prendas, quiero la computadora para recuperar fotos hermosas que teníamos con mis nietos”, enfatizó, mientras difundió por redes sociales el pedido para recuperar ese equipo que guarda imágenes de gran valor afectivo.