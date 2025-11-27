El conductor acusado de provocar el choque que terminó con la vida de una pareja en José C. Paz recuperó la libertad tras pagar una fianza millonaria. Se trata de Michael Jean Carballo, quien obtuvo la excarcelación luego de depositar 13 millones de pesos en una cuenta judicial y presentar como garantía un Volkswagen Golf valuado en unos 15 millones de pesos, propiedad de su padre. Con esa combinación logró cubrir la caución exigida por el tribunal.

Carballo está imputado por doble homicidio culposo y lesiones, ya que en el vehículo de las víctimas viajaban también sus tres hijos. Las pericias realizadas hasta el momento indican que el acusado manejaba muy por encima de la velocidad permitida, un elemento clave para la investigación. Aun así, el Tribunal consideró que no había riesgos procesales y autorizó que continúe el proceso en libertad.

Para mantenerse excarcelado, deberá cumplir estrictas condiciones: no podrá ausentarse de su domicilio por más de 48 horas, tendrá que presentarse todos los lunes a firmar en el juzgado y deberá estar siempre disponible para la fiscalía. Desde la querella, el abogado de la familia, Marcelo Chumba, apeló la decisión ante la Cámara, aunque la fiscal del caso optó por no hacerlo. En caso de ser condenado, Carballo podría recibir una pena de 3 a 6 años de prisión.

El trágico hecho ocurrió el 31 de octubre en la intersección de Ruta 197 y Mendoza, y quedó registrado por cámaras de seguridad. En el Renault 12 viajaban Renzo Benítez (37) y Eliana Ramírez (32) junto a sus tres hijos. El auto, que había sido prestado a Benítez porque su propio vehículo estaba en reparación, avanzó antes de que el semáforo cambiara a verde. En ese instante, una camioneta negra manejada por Carballo lo embistió a gran velocidad.

El impacto fue devastador: Benítez y Ramírez murieron en el acto, mientras que los tres menores sobrevivieron. La hija menor sufrió las lesiones más graves, pero tras varios días internada, fue dada de alta. Según confirmó el abogado de la familia, “está evolucionando muy bien”.