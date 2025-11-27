Un joven fue acusado de encerrar, golpear y amenazar a su pareja durante más de cuatro horas en una vivienda de Catriel. La jueza de Garantías dio por iniciada la investigación penal y ordenó medidas cautelares urgentes para proteger a la víctima, incluyendo la prohibición de acercamiento y de todo tipo de contacto. Pero no irá preso.

La audiencia se realizó este jueves y estuvo a cargo de la fiscal de la Unidad Descentralizada de Catriel, quien describió un cuadro de violencia extrema dentro del hogar. Según la acusación, el imputado fue responsabilizado por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y el contexto de género, además de privación ilegítima de la libertad agravada por violencia y amenazas, en concurso real.

Pero lo más escalofriante es el relato de la víctima: el joven, bajo los efectos de sustancias, la encerró en la vivienda y le impidió salir, pese a sus intentos desesperados por abandonar el lugar. No solo la retuvo contra su voluntad, sino que además le propinó golpes que le dejaron heridas de carácter leve y la sometió a un clima de amenazas constantes.

La tensión se prolongó durante más de cuatro horas. Cuatro horas de encierro, miedo y violencia que parecieron eternas. La mujer recién pudo escapar cuando el agresor se quedó dormido, un detalle que expone la crudeza de la situación y la vulnerabilidad en la que se encontraba.

Conectando este hecho con la respuesta institucional, la jueza de Garantías no dudó en habilitar la etapa penal preparatoria por un plazo de cuatro meses. A pedido de la Fiscalía, se dispuso la prohibición de acercamiento y de todo tipo de contacto con la víctima, una medida que busca frenar cualquier intento de intimidación mientras avanza la investigación.

Este caso vuelve a poner en evidencia la urgencia de abordar la violencia de género con firmeza y rapidez. La historia de esta joven, que logró escapar solo gracias al sueño de su agresor, refleja el drama cotidiano que atraviesan muchas mujeres y la necesidad de que la Justicia actúe con contundencia para evitar que el miedo siga marcando sus vidas.