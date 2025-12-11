Detuvieron a Ramona Isabel Ramírez, una conocida viuda negra correntina de 60 años, que sedujo durante meses a un hombre de Bariloche, lo convenció de viajar casi 2 mil kilómetros para conocerla en Concordia. Lo drogó con una pastilla “para el dolor de cabeza” y lo dejó inconsciente para robarle la camioneta, dólares, el celular y toda su documentación.

El comienzo de la historia se remonta a mediados de noviembre, cuando la mujer y un hombre de 70 años, confiado y seducido por meses de chats cariñosos, pactaron finalmente un encuentro. Se habían conocido en una aplicación de citas, donde Ramona se mostraba amable, solitaria y con ganas de compartir “unos mates”. Aquella excusa, que ya había usado con otras víctimas, fue la llave que le abrió la puerta a un nuevo ataque.

Además, el barilochense viajó con todo: un motorhome equipado, ahorros, dólares y la expectativa ingenua del que cree haber encontrado compañía. Apenas llegó a Concordia, levantó a la mujer en la terminal y la llevó al departamento que había reservado especialmente para la cita. Hasta ahí, todo parecía un encuentro normal.

Pero cerca de la medianoche llegó el movimiento clásico de Ramona: la pastilla milagrosa, supuestamente para aliviarle un dolor de cabeza. Confiado para estar a pleno el resto de la cita, el hombre la tomó. Minutos después se desplomó.

Cuando despertó nueve horas más tarde, ya era tarde para todo. No estaba Ramona, no estaba su billetera, no estaba el teléfono y tampoco la camioneta con la que había cruzado media Argentina.

En ese momento entendió que había sido víctima de una clásica viuda negra, de esas que mezclan seducción, química y robo en un combo devastador. Y todavía faltaba saber quién era realmente la mujer que lo había engañado.

A partir de la denuncia, los investigadores analizaron cámaras de seguridad y descubrieron que la sospechosa había llegado en micro desde Corrientes. Luego, un lector automático de patentes detectó la camioneta robada en un puesto caminero. Ese dato fue clave para acelerar la investigación.

Con el pedido de detención firmado por la Justicia, la Policía de Corrientes la ubicó y la detuvo el 2 de diciembre. Entre sus ropas llevaba 4.800 dólares, dos celulares y parte del dinero que le había sacado al barilochense. No opuso resistencia: sabía que ya estaba acorralada.

Además, su prontuario terminó de confirmar que el ataque no era un hecho aislado. Ramona había perdido la matrícula de abogada tras ser condenada por estafas y falsificación de documentos. También había sido señalada por intentar sacarle dinero a la madre de Cristian Schaerer (el joven estudiante correntino que fue secuestrado de su casa el 21 de septiembre de 2003), haciéndose pasar por enfermera y pedirle 10 mil pesos para brindarle información.

En 2023 fue detenida por intentar estafas a puesteros haciéndose pasar por inspectora de la ex AFIP. Les cobraba para acomodar sus expedientes.

Y el año pasado había protagonizado dos robos idénticos, siempre bajo el nombre falso de “Roxana”, siempre con el mismo método: mates adulterados y víctimas sedadas.