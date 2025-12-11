Este jueves, poco antes de las 7, un nene de 3 años fue encontrado caminando solo por las calles del barrio La Sirena, en Neuquén. El pequeño fue hallado por un vecino, en la calle Gobernador Anaya casi Intendente Carro, y alertó a las autoridades policiales de inmediato.

Marcela Gutiérrez, Jefa de la Comisaría 17, detalló en La Primera es de la Mañana en AM550, que al intentar localizar a la familia del menor, se descubrió que su madre, de 25 años, no se encontraba en el hogar. Según información obtenida, el niño estaba bajo el cuidado de una prima, quien se encontraba durmiendo en el momento en que el menor salió a la calle sin que nadie lo advirtiera. Además, las puertas de la vivienda estaban sin llaves, lo que facilitó su salida.

“Estaba al cuidado de una prima que vive con la familia, en un descuido, mientras ella dormía, el nene salió a la calle. Habían dejado sin llaves las puertas”, expresó Gutiérrez.

En principio se habló de una posible lesión en la cara del niño, pero tras ser revisado por personal médico, se confirmó que la marca que presentaba era una cicatriz de una lesión previa, aparentemente causada por una mordedura de perro en el pasado.

El niño estaba vestido con la ropa con la que se había levantado. La situación fue inmediatamente reportada a la Defensoría de la Niñez, que intervino a través de la línea 102 para garantizar el bienestar del menor y determinar las acciones a seguir.

El vecino que lo encontró: "No estaba asustado"

Alejandro, el vecino que encontró al nene, expresó que volvía de su trabajo cuando lo vio caminando solo, antes de las 7 de la mañana. Iba vestido con remera, pantalón cortó y zapatillas.

“Me encuentro con la situación de que veo a un nene de 3 años, que preguntaba por la mamá. Quedé sorprendido porque nadie espera encontrarse algo así mientras vuelve de trabajar”, señaló.

“Le pregunté si sabía de dónde venía, si sabía dónde estaba la mamá. Llamé a la Policía y a los 7 minutos estaban acá”, contó el trabajador.

Y añadió: “El nene no estaba asustado, se desenvolvió bien. Tenía un golpe en el cachete de la cara, pero me dijo que lo mordió un perro”.

