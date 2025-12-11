En una emisión que parecía transitar con normalidad, Guido Kaczka logró captar toda la atención del estudio al anunciar que se animaría a cantar Creep, el icónico tema de Radiohead. El conductor, siempre dispuesto a generar momentos inesperados en vivo, lanzó la noticia mientras presentaba al Dúo Hermanos, quienes estaban listos para interpretar su número musical. Desde ese instante, la expectativa creció entre el público y los presentes en el piso.

Lejos de amedrentarse, Guido Kaczka pidió al locutor que lo acompañara a entonar algunos fragmentos de la canción. Con humor y complicidad, ambos comenzaron a tararear la melodía, generando una atmósfera distendida y casi improvisada. El locutor se animó primero con el recordado “But I’m a creeeeep”, que hizo sonreír a todos.

A esa interpretación inicial, Guido Kaczka respondió con entusiasmo y afinación sorprendente: “I’m a weeeirdooo”, sumándose a la emblemática letra del clásico de Radiohead. La escena terminó de tomar forma cuando una integrante del Dúo Hermanos completó la frase con el inconfundible “What the hell am I doing here?”, provocando risas, complicidad y un aplauso espontáneo del público del programa.

En medio del divertido intercambio musical, Guido Kaczka aprovechó para reflexionar sobre el significado de Creep. Explicó que la canción narra la historia de un joven que se siente fuera de lugar, “un friki”, según sus propias palabras. De inmediato, la música del Dúo Hermanos intervino para precisar la idea: “Como un bicho raro”. Y el conductor coincidió, reforzando la esencia emocional del tema.

Pero el momento no quedó solo en lo cómico. Guido Kaczka también destacó la importancia histórica de Creep dentro del rock mundial. Aseguró que podría ocupar tranquilamente un lugar entre los diez mejores temas del género, un elogio que sorprendió por la convicción con la que lo expresó, reafirmando su admiración por Radiohead.

Además, el conductor remarcó la enorme cantidad de versiones y reinterpretaciones que tuvo Creep a lo largo de los años. Señaló que el tema continúa vigente gracias a los artistas que lo reinventan constantemente. Entre risas, confesó que suele buscar en internet distintas versiones para disfrutarlas.

Antes de pasar al siguiente número, Guido Kaczka aseguró que escuchar covers de Creep siempre resulta una experiencia agradable. Acto seguido, presentó al Dúo Hermanos Música, los artistas cordobeses que, sin quererlo, se sumaron a una lista interminable de interpretaciones de la canción que marcó a generaciones enteras.