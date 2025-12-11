La cuenta regresiva para los 15 de Allegra Cubero venía cargada de expectativa, pero el clima se quebró cuando Nicole Neumann reveló que no podrá compartir la fiesta con su hija. Con mensajes directos y un tono encendido, la modelo señaló a Fabián Cubero y Mica Viciconte como los responsables de que la celebración no pueda reunir a ambas familias en un mismo ambiente.

Todo estalló cuando Nicole Neumann decidió responder públicamente a versiones que circulaban sobre su rol en la organización. Molesta por cómo se estaba instalando la historia, la modelo envió un mensaje contundente a Laura Ubfal. “Lamento que tengas toda la data con las mentiras de la gente vende humo y comuniques cosas que no son! Y encima sobre menores que leen y les duele”, expresó, marcando el nivel de tensión que atraviesa el vínculo con su ex.

A partir de ahí, la modelo decidió aclarar su posición respecto al deseo de Allegra. La modelo aseguró que siempre estuvo dispuesta a acompañar el sueño de su hija de ver a todos reunidos. “Creo haber dejado bien en claro la última vez que hablé públicamente, que yo le pregunté a mi hija que quería, ella dijo que le encantaría las dos familias juntas, y yo dije que por supuesto! Que no había problema y que por mí ‘así sería’!!!”, sostuvo, dejando claro que la negativa no vino de su lado.

En ese mismo mensaje, Nicole Neumann redobló la apuesta y explicó quiénes fueron, según ella, los verdaderos responsables de impedir la unión familiar. “Quienes dijeron que ‘de ninguna manera’! Fue la otra parte! Y decidió no ir. Su festejo con la mamá y hacer un festejo aparte, donde jamás estuve participada!”, escribió, apuntando de manera implícita a Fabián Cubero y a la dinámica familiar que se armó junto a Mica Viciconte.

La modelo también manifestó su fastidio ante lo que considera versiones malintencionadas. “Así que dejá de difamarme gratis y creer mentiras de gente que sólo quiere aparentar cosas que no son!!!”, agregó, profundizando la idea de que hubo un mensaje distorsionado sobre su voluntad de estar presente en la celebración de Allegra.

Frente a la repercusión, Nicole Neumann quiso dejar claro que su prioridad es el bienestar de su hija y que, incluso con tensiones a cuestas, habría aceptado compartir el evento por el amor que le tiene. “Y tratá de no crear angustia en mi hija! Por quien yo haría cualquier cosa, ya que es mi hija y soy lo suficientemente adulta y coherente, como para poder lidiar con la presencia de cualquiera, por ella y SU festejo, incondicionalmente, como su mamá!. Gracias”, afirmó.

El resultado es una postal familiar fragmentada: Allegra tendrá dos celebraciones separadas y Nicole Neumann volvió a quedar en el centro del conflicto público. Mientras tanto, sus palabras reavivan una disputa que parecía haberse calmado y exponen, una vez más, que la relación con Fabián Cubero y Mica Viciconte está lejos de encontrar un punto de tregua.