Un pibe de 16 años fue detenido durante la madrugada cuando circulaba en bicicleta con 21 envoltorios de cocaína fraccionada para la venta, una navaja tipo mariposa y un frasco donde ocultaba la droga. El procedimiento lo realizó personal de la Comisaría 4° de Cipolletti, que lo sorprendió en plena recorrida preventiva y derivó la causa a la Justicia Federal por infracción a la Ley 23.737.

El episodio ocurrió cerca de las 3:45, sobre calle Yrigoyen, entre Kennedy y Bowdler, cuando los policías advirtieron la presencia del adolescente pedaleando en una Venzo celeste. Al identificarlo, pronto descubrieron que no era un simple pibe volviendo a su casa: en sus bolsillos llevaba un arsenal para el narcomenudeo.

Primero, durante el cacheo de seguridad, los efectivos encontraron una navaja mariposa negra, de esas que se abren de un golpe seco. Pero el verdadero golpe vino segundos después, cuando revisaron el bolsillo derecho: allí escondía un frasco blanco con 21 bagullos de nylon negro, perfectamente armados para la comercialización.

A partir de ahí, todo se movió rápido. Los policías dieron aviso al fiscal Matías Zanona del fuero Federal, quien ordenó iniciar actuaciones por drogas, convocar a Toxicomanía y notificar a la SENAF, ya que el detenido era menor de edad.

Minutos más tarde llegó el personal especializado, que realizó las pruebas de rigor y confirmó lo que todos sospechaban: clorhidrato de cocaína, con un peso total de 12,50 gramos, todo fraccionado para la venta en la calle.

El adolescente fue trasladado a la unidad policial. Allí permaneció hasta cerca de las 6 de la mañana, cuando su hermano mayor se presentó para retirarlo, en presencia de SENAF y con todas las actuaciones ya en marcha.

La droga secuestrada puede tener un valor en el mercado cercano a los 400 mil pesos.