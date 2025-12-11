En una noche cargada de emociones, Eugenia Tobal quedó eliminada de MasterChef Celebrity y, por primera vez, decidió sincerarse sobre el enfrentamiento que mantuvo con Germán Martitegui, un episodio que había sido negado rotundamente semanas atrás. Su salida del reality, que venía siendo anticipada desde hacía tiempo, abrió la puerta a un relato más profundo sobre lo que realmente ocurrió detrás de cámaras.

La actriz había estado en el centro de rumores desde que Ángel de Brito reveló que un cruce con Germán Martitegui habría sido tan tenso que incluso llegó a analizar su renuncia. Aunque en aquel momento Eugenia Tobal desmintió de plano la versión, su eliminación en el programa conducido por Wanda Nara marcó un cambio en su postura. En una charla íntima con Verónica Lozano, en la sección Chef al diván, la actriz finalmente reconoció el episodio.

“No pasó nada con Germán”, dijo primero Eugenia Tobal, intentando restarle dramatismo. Pero la pregunta directa de Verónica Lozano la llevó a abrirse un poco más sobre lo ocurrido. “Todos juegan un rol, cada uno tiene un personaje, tanto el Tano como Betu y él hacen algo distinto”, explicó, dejando entrever que la dinámica del jurado también contribuye a momentos de tensión.

Sin embargo, fue entonces cuando admitió lo que había negado tiempo atrás: “Creo que yo estaba muy sensible. No fueron días muy agradables para mí y las cosas me afectaban más de lo habitual”. De este modo, Eugenia Tobal reconoció que su malestar personal pudo haber influido en el cruce con Germán Martitegui, aunque aseguró que ambos lograron aclarar las cosas y seguir adelante con buena onda.

“Hago un mea culpa”, añadió, al tiempo que remarcó que siempre prefiere las críticas constructivas por sobre las destructivas. También contó que, tras conversar con el jurado, se abrazaron y dieron por terminado el conflicto. “Listo, ya está”, cerró, dejando en claro que el tema quedó superado.

Desde LAM, tanto Ángel de Brito como Julieta Argenta aportaron más contexto sobre aquellos días difíciles. Señalaron que la eliminación de Eugenia Tobal se grabó el 21 de noviembre y confirmaron que la actriz llegó al ciclo atravesando una fuerte sensibilidad personal. Incluso mencionaron momentos en los que lloró detrás de cámara o reaccionó de manera tensa ante Germán Martitegui, aunque luego lograron recomponer el vínculo.

En su despedida final, Julieta Argenta destacó que sus compañeros realmente llegaron a quererla y que su carácter no impidió que se integrara al grupo. Aun así, dejó flotando la sensación de que algo más está afectando emocionalmente a Eugenia Tobal, aunque la actriz prefirió no profundizar en ese aspecto.