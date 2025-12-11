Este jueves, cerca de las 10, encontraron el cuerpo de una persona en la costa del Río Neuquén, a unos 1500 metros del Tercer Puente, detrás del Parque Agreste.

El hallazgo fue realizado en el lado neuquino del río, y rápidamente se desplegó un operativo de rescate y seguridad en la zona con la intervención de efectivos de Prefectura y Bomberos.

Todavía no confirmaron oficialmente la identidad del cuerpo encontrado y se mantiene el hermetismo por el reciente descubrimiento.

Búsqueda de Thiago

En la zona, desde el lunes por la tarde, buscan a Thiago, el niño de 13 años que desapareció mientras pasaba una tarde con su familia. En ese momento, el adolescente se sumergió en el agua cerca del barrio Nueva España, en Centenario, en una zona no habilitada como balneario, y nunca volvió a la superficie.

Sus familiares relataron que, al oír gritos de auxilio, miraron hacia el agua y vieron a Thiago pidiendo ayuda, pero no pudieron actuar a tiempo para salvarlo.

El operativo en la zona sigue en marcha mientras se aguardan los informes oficiales.

Noticia en desarrollo...