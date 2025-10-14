Un violento robo que incluyó amenazas con un arma de fuego, agresiones físicas y un insólito detalle relacionado con cervezas, será juzgado por un tribunal colegiado, según lo resolvió este martes la justicia en una audiencia realizada en la Ciudad Judicial.

El acusado, identificado como O.G.M., enfrenta cargos por dos robos consecutivos cometidos el pasado 21 de junio de 2025 en el barrio La Ruca de Centenario. Según expuso la asistente letrada del Ministerio Público Fiscal, Silvia Garrido, los hechos ocurrieron cerca de las 21:30 en un comercio ubicado en la esquina de 25 de Mayo y Juan Bautista Alberdi.

De acuerdo con la acusación, el imputado ingresó al local y, tras dirigirse directamente al mostrador, amenazó a la empleada con un arma, exigiéndole el dinero de la recaudación. Obtuvo aproximadamente 70 mil pesos en efectivo, pero no se detuvo ahí: también golpeó a la mujer con el arma, le robó el teléfono celular y tomó varias cervezas de la heladera exhibidora, antes de retirarse.

Apenas salido del local, O.G.M. abordó a un cliente que estaba por entrar, y lo amenazó de la misma manera. Incluso, le gatilló dos veces sin que el arma llegara a disparar, y logró quitarle su celular antes de escapar.

El delito fue calificado como robo calificado por el uso de arma, aunque la aptitud de la misma para efectuar disparos no pudo ser comprobada. Se le atribuyen dos hechos en concurso real y en carácter de autor, según los artículos 166 inciso segundo, 45 y 55 del Código Penal.

Durante la audiencia, el juez de garantías Juan Guaita avaló la acusación, incorporó la prueba que será tratada en el debate y resolvió que el juicio sea llevado adelante por un tribunal colegiado, dada la expectativa de pena, que oscila entre los 3 y los 15 años de prisión.

Entre los elementos probatorios presentados se incluyen testimonios de testigos, peritos y policías, además de documentación y objetos secuestrados durante la investigación.

En los próximos días, la Oficina Judicial deberá definir la fecha de inicio del juicio, que buscará determinar la responsabilidad penal del acusado.