Un hombre fue sorprendido este miércoles por la noche mientras intentaba sustraer bebidas alcohólicas de un comercio céntrico de San Martín de los Andes, ocultándolas entre sus prendas de ropa.

El hecho ocurrió cerca de las 20 en un local ubicado sobre calle Villegas, cuando el sujeto fue detectado por personal del negocio al intentar salir del lugar con varias botellas de alcohol escondidas entre su vestimenta.

De inmediato, se dio aviso a la policía y el personal del Comando Radioeléctrico se hizo presente en pocos minutos. Gracias a su rápido accionar, lograron ubicar y reducir al individuo, evitando así que el robo se concretara. El delincuente fue demorado y trasladado a la Comisaría 23°, donde quedó a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.

Otro ladrón de cervezas en Centenario

El pasado 21 de junio de 2025 en el barrio La Ruca de Centenario un hombre ingresó al local y, tras dirigirse directamente al mostrador, amenazó a la empleada con un arma, exigiéndole el dinero de la recaudación. Tras recibir unos 70 mil pesos en efectivo, golpeó a la mujer con el arma, le robó el teléfono celular y tomó varias cervezas de la heladera exhibidora, antes de retirarse.

Apenas salido del local, el sujeto abordó a un cliente que estaba por entrar, y lo amenazó de la misma manera. Incluso, le gatilló dos veces sin que el arma llegara a disparar, y logró quitarle su celular antes de escapar.

El delincuente ya fue imputado y el delito fue calificado como robo calificado por el uso de arma, aunque la aptitud de la misma para efectuar disparos no pudo ser comprobada. Se le atribuyen dos hechos en concurso real y en carácter de autor, según los artículos 166 inciso segundo, 45 y 55 del Código Penal.