El mediodía parecía uno más en la zona bancaria del microcentro de Neuquén, hasta que un detalle que pasó inadvertido para los transeúntes encendió una investigación que terminaría exponiendo una maniobra delictiva de alto nivel.

Un automovilista estacionó su vehículo, bajó apenas unos minutos y, al regresar, notó algo extraño: el auto estaba intacto, sin daños, pero faltaba su bolso. Adentro llevaba documentación sensible y teléfonos asociados a sus cuentas financieras.

El hecho fue denunciado en la Comisaría N° 1, donde los efectivos intuyeron rápidamente la modalidad: inhibidores de señal, una herramienta cada vez más usada para neutralizar el cierre centralizado de los autos sin dejar rastros.

Del robo silencioso al fraude digital

La comisaría derivó el caso al Departamento Delitos Económicos, que activó a la División Estafas y Otras Defraudaciones. La investigación se movió rápido: revisión de cámaras, geolocalización de teléfonos y un minucioso seguimiento de movimientos bancarios.

Las imágenes fueron determinantes. Permitieron identificar a un hombre que, sin forzar nada, abrió el auto con un inhibidor, tomó el bolso y escapó en un Chevrolet Onix gris. Con el acceso a los dispositivos de la víctima, los delincuentes montaron una estafa virtual que superó los 5 millones de pesos.

Días después, una pieza clave apareció entre los registros: la patente del Onix. A partir de ese dato, los investigadores reconstruyeron la ruta del vehículo y sumaron informes de telefonía y bancarios que terminaron de cerrar el círculo.

Tres allanamientos y un operativo quirúrgico

Con la evidencia reunida, la Unidad Fiscal de Delitos Económicos autorizó una serie de allanamientos. El operativo –coordinado por el Departamento Delitos Económicos– se desplegó en el sector oeste de la ciudad y permitió desactivar la estructura detrás del robo y la estafa.

En los domicilios allanados se secuestró el Chevrolet Onix gris utilizado en el hecho, el bolso robado, varios teléfonos celulares y documentación vinculada a la maniobra virtual

Al mismo tiempo se produjo la demora de dos personas. La investigación continúa para determinar el rol de cada uno de los involucrados y si la banda operaba en otros hechos similares.