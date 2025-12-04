¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 04 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Otra fuga en Río Negro

Desplegaron un intenso operativo policial tras la fuga de dos presos de una céntrica comisaría en el Alto Valle

La evasión ocurrió en las últimas horas y generó un amplio operativo policial en el Alto Valle. Los prófugos fueron identificados como Lucas Torres y Ramiro Ezequiel Sosa, uno de ellos vinculado al caso Dobra 

Por Fabian Rossi
Jueves, 04 de diciembre de 2025 a las 08:16
La fuga se registró durante la madrugada

Dos sujetos que se encontraban alojados en la Comisaría Tercera de Roca se fugaron en las últimas horas y son intensamente buscados en toda la región. La evasión generó un amplio despliegue policial, con controles en distintos puntos de la ciudad y en localidades vecinas, en el contexto de un operativo que busca dar con su paradero.

Entre los evadidos se encuentra uno de los sospechosos vinculados a la investigación del caso Dobra, señalado como posible partícipe en el homicidio. Los prófugos fueron identificados como Lucas Torres y Ramiro Ezequiel Sosa, cuyas imágenes y datos ya fueron difundidos por las autoridades para facilitar la tarea de localización.

La Policía de Río Negro montó un dispositivo de seguridad que incluye patrullajes y controles vehiculares en accesos estratégicos. El operativo se extiende a rutas provinciales y nacionales, con coordinación entre distintas unidades para cubrir un radio amplio de búsqueda.

Desde la fuerza se solicitó a la comunidad colaborar con información que pueda resultar útil, siempre dando aviso inmediato a las autoridades y evitando cualquier tipo de intervención por cuenta propia. El objetivo es garantizar una respuesta rápida y segura, preservando la integridad de los vecinos y de los efectivos que participan en el operativo.

-Noticia en desarrollo- 

