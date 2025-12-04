Dos sujetos que se encontraban alojados en la Comisaría Tercera de Roca se fugaron en las últimas horas y son intensamente buscados en toda la región. La evasión generó un amplio despliegue policial, con controles en distintos puntos de la ciudad y en localidades vecinas, en el contexto de un operativo que busca dar con su paradero.

Entre los evadidos se encuentra uno de los sospechosos vinculados a la investigación del caso Dobra, señalado como posible partícipe en el homicidio. Los prófugos fueron identificados como Lucas Torres y Ramiro Ezequiel Sosa, cuyas imágenes y datos ya fueron difundidos por las autoridades para facilitar la tarea de localización.

La Policía de Río Negro montó un dispositivo de seguridad que incluye patrullajes y controles vehiculares en accesos estratégicos. El operativo se extiende a rutas provinciales y nacionales, con coordinación entre distintas unidades para cubrir un radio amplio de búsqueda.

Desde la fuerza se solicitó a la comunidad colaborar con información que pueda resultar útil, siempre dando aviso inmediato a las autoridades y evitando cualquier tipo de intervención por cuenta propia. El objetivo es garantizar una respuesta rápida y segura, preservando la integridad de los vecinos y de los efectivos que participan en el operativo.

