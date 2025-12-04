El Gobierno Nacional presentó la propuesta de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), un nuevo esquema que reemplazaría al régimen de segmentación vigente desde 2022. La iniciativa, actualmente en consulta pública, deberá ser implementada en cada provincia a través de los entes reguladores locales. En Río Negro, la tarea estará a cargo del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), que ya inició el análisis técnico junto a las distribuidoras EDERSA, la Cooperativa Eléctrica Bariloche y Cooperativa Eléctrica de Río Colorado.

“Estamos ante una propuesta en consulta pública. La Secretaría de Energía publicó el esquema y abrió un período de observaciones que reemplaza a la audiencia pública tradicional”, explicó Sebastián Lippolis, responsable de la Gerencia de Regulación, Auditoría y Control de Gestión del EPRE. El sistema mantiene el criterio de elegibilidad basado en ingresos del hogar: accederán al subsidio las familias cuyos ingresos sean menores o iguales a tres Canastas Básicas Totales (CBT) del INDEC.

El esquema deja atrás los niveles N2 y N3 y pasa a identificar solo dos categorías: “usuarios con subsidio” y “usuarios sin subsidio”. Además, se proyecta un bloque estacional subsidiado de energía eléctrica de 300 kWh mensuales en períodos de alto consumo (invierno y verano) y de 150 kWh en meses templados. Sobre ese bloque se aplicará una bonificación del 50% del Precio Estacional de la Energía (PEST). Para 2026 se prevé una bonificación transitoria adicional que evitaría aumentos bruscos en la factura final, aunque se reducirá progresivamente.

“El Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) migraría automáticamente al Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (RESEF). No habría que reinscribirse, salvo que alguna familia quiera actualizar sus datos”, aclaró Lippolis, quien sostuvo que la mayoría de los hogares que hoy tienen subsidio lo seguirán conservando. En Río Negro, el 41% de los usuarios residenciales son de bajos ingresos y el 24% de ingresos medios, con posibilidad de continuar en la nueva categoría subsidiada. El funcionario recordó que alrededor del 20% de los usuarios aún no se inscribió en el registro vigente, motivo por el cual el EPRE reforzará acciones de acompañamiento territorial.

Hasta que finalice la consulta pública nacional y se publique la resolución definitiva, el EPRE continuará analizando el impacto del nuevo esquema, preparando procesos internos y coordinando con las distribuidoras para garantizar una implementación ordenada, transparente y compatible con los derechos de los usuarios rionegrinos. La propuesta completa del Gobierno Nacional puede consultarse en el sitio oficial de la Secretaría de Energía.

