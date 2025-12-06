Roban un móvil policial en Neuquén: lo sustrajeron en menos de 40 minutos

Cerca de la medianoche del viernes, un policía reportó que, al regresar a su lugar de estacionamiento, constató que su móvil policial fue robado. El vehículo tenía documentación personal del cabo 1° Santillán, quien hizo la denuncia. El vehículo era asignado al Departamento de Servicios Especiales de Neuquén.

Según la manifestación del efectivo, el robo ocurrió entre las 20 y las 22, por lo que el vehículo llevaba entre 20 y 40 minutos desaparecido al momento del aviso.

Características del auto sustraído

El móvil es un Chevrolet Cobalt blanco, dominio AA808GM, interno JP1388. Se trata de una unidad no identificable perteneciente a Servicios Especiales.

Detalles distintivos del vehículo

No posee antena en el baúl; tiene un orificio visible .

Presenta pintura saltada en los paragolpes.

No cuenta con GPS ni equipo de comunicación, lo que dificulta su rastreo.

Documentación extraviada en el interior

Dentro del automóvil había una billetera de cuero marrón perteneciente al cabo Santillán. En ella llevaba su Documento Nacional de Identidad, su credencial policial y tarjetas de crédito y débito de Banco BPN (Confiable y Visa).