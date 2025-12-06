Luego de casis dos meses de su distención de ligamentos en la rodilla de la pierna derecha, el mediocampista ofensivo Alan Velasco vuelve a estar concentrado con el plantel de Boca que el domingo a las 19 será local en La Bombonera contra Racing por una de las semifinales del Torneo Clausura 2025 en la Liga Profesional.

El ex Independiente y MLS de Estados Unidos sufrió la dolencia en una práctica del equipo a principios de octubre y desde entonces ha venido trabajando en silencio para ponerse a la par de sus compañeros.

Los buenos resultados han extendido la temporada de Boca, lo que también contribuyó a que el futbolista despida al 2025 dentro del campo de juego, nada menos que con la posibilidad de jugar ante la Academia, todo un clásico personal por su pasado en el Rojo.

La nómina completa de los jugadores convocados por Boca para enfrentar a Racing en las semifinales del Torneo Clausura 2025.

Con su regreso, quien salió de la nómina fue el extremo Brian Aguirre, quien gozó de chances en el arranque del ciclo Miguel Ángel Russo, pero fue perdiendo terreno por sus bajos rendimientos.

Sin cambios

Más allá de la buena noticia de recuperar jugadores, el técnico Claudio Úbeda no tocaría nada del equipo inicial. A pesar de los cuestionamientos, mantendría el doble 9 con Milton Giménez acompañando a Miguel Merentiel. Además del tándem de mitad de cancha que conformaron Milton Delgados y Leandro Paredes.

Además, el chileno Carlos Palacios se recuperó de un golpe en el empeine y de no mediar imprevistos, se mantendrá en el once inicial.

De esta manera, la probable de Boca para esperar a Racing será con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Delgado, Paredes, Palacios, Exequiel Zeballos; Merentiel, Giménez.