El 19 de octubre, Estudiantes recibió a Gimnasia y Esgrima en el estadio Uno de La Plata, construyendo una cómoda victoria de 2 a 0 que contribuyó a la lógica de ambos planteles dirigidos por Eduardo Domínguez y Fernando Zaniratto, respectivamente.

Pero a menos de dos meses de aquel intrascendente clásico de La Plata, la semifinal que se viene el lunes a las 17 en El Bosque se presenta histórica, sobre todo para el dueño de casa que viene inmerso en una enorme crisis institucional y protagonizando una épica deportiva que acumula 5 victorias en serie y lo pone ante una venganza soñada. De hecho, su última derrota fue la del clásico y a partir de allí salvó la divisional y se metió en semifinales.

Facundo Tello será el árbitro de un partido que tiene revolucionada a la capital de la provincia de Buenos Aires. Aprevide difunde por todos los medios las sanciones que aplicará en caso del uso indebido de pirotecnia porque Gimnasia está a full y se habla de una recepción impactante.

Facundo Tello será el juez de un clásico platense histórico en El Bosque.

Estudiantes tiene a favor su clara paternidad ante el rival de turno y un dominio abrumador en todas las estadísticas. Sin embargo, este es el partido esperado por El Lobo más allá de la huelga de jugadores en los días pasados reclamando por los salarios.

No hay reproches de los hinchas de Gimnasia por la acción. En definitiva, este plantel ha venido peleando por lo mismo desde hace tiempo y eso no ha impedido que ganara de visitante en cancha de Platense, en el Monumental contra River, como local ante Vélez, en Santa Fe versus Unión y contra Barracas de visitante.

Formaciones

El dueño de casa tiene una sola duda en relación al equipo que saldrá a la cancha para intentar clasificar a la final del Torneo Clausura 2025. Alejandro Piedrahita ha dejado atrás una mialgia y podría quedarse con el lugar de Jeremías Merlo en uno de los extremos. Lo demás será la misma base que viene construyendo esta enorme campaña final.

La visita mantiene una duda en la mitad de la cancha, la vuelta de Mikel Amondarain o si continúa en el inicial Ezequiel Piovi.

La probable de Gimnasia sería: Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto, Manuel Panaro, Bautista Merlini, Piedrahita o Mero; Marcelo Torres.

La probable de Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Amondarain o Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwin Cetré; Facundo Farías.