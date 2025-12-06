Ya está en marcha la última fecha de la temporada 2025 de la Fórmula 1. Este domingo se correrá el Gran Premio de Abu Dhabi, que definirá al nuevo campeón de la máxima categoría del automovilismo. En la clasificación, paso fundamental para lograr una mejor posición de largada, el argentino Franco Colapinto quedó en el puesto 20, mientras que Max Verstappen partirá en el 1.

Los ojos estarán puestos en lo que hagan Lando Norris, líder del campeonato con 408 puntos, Max Verstappen, defensor del título 396, y Oscar Piastri con 392, todos en la pelea por el campeonato de pilotos. El triunfo del Red Bull sobre los McLaren hace 7 días en Qatar dejó una definición vibrante para el domingo.

El neerlandés hizo la mejor vuelta en la Q3, y con un tiempo de 1:22.207 se quedó con el uno en la partida del domingo, por delante de los McLaren, quienes también pelean por la corona. Norris finalizó segundo, a solo dos décimas del Red Bull, y todavía es el gran favorito al título. Por su parte, Piastri saldrá desde la tercera posición

Por su parte el piloto de Alpine Franco Colapinto, quien en la tercera práctica culminó en el puesto 19 por delante de Tsunoda. En una temporada complicada, el argentino no puso pasar la Q1 quedando en el puesto 20 con un tiempo de 1:23.890, a 0.422 del tiempo de su compañero Pierre Gasly, que comenzará 19°.

Tras la confirmación de que en el 2026 será piloto titular de la escudería francesa, junto a su actual compañero Pierre Gasly, el oriundo de Pilar mostró condiciones en un auto que no tiene gran ritmo, y que se espera para la próxima temporada un gran crecimiento.

Colapinto correrá la última qualy de la temporada

El GP de Abu Dhabi se correrá en el circuito de Yas Marina, incluido en el calendario mundial desde el 2009. Contará con un total de 58 vueltas, una longitud de 5.281km, y una distancia de 306,183 kilómetros para la carrera del domingo.