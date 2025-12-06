Dos hombres fueron detenidos por Gendarmería Nacional durante un control vehicular sobre la ruta en Corrientes. Según información oficial del Escuadrón 7 “Paso de los Libres”, el auto provenía de Misiones y se dirigía hacia el sur del país.

El procedimiento se activó cuando un perro detector de narcóticos marcó una zona inusual detrás del asiento trasero, lo que llevó a los efectivos a revisar el tanque de combustible.

Hallazgo de 30 paquetes dentro del tanque

Ante la señal del can, los gendarmes abrieron el tanque y encontraron 30 paquetes de marihuana, sellados y sumergidos en el combustible. En total, los estupefacientes alcanzaron 13,2 kilos de cannabis, que fueron secuestrados.

También fueron incautados el vehículo y dinero en efectivo: más de $2,5 millones y 143.000 guaraníes. Ambos ocupantes quedaron detenidos por infracción a la Ley de Drogas y a disposición de la Justicia Federal.

Qué se sabe del caso y cómo sigue

La investigación quedó a cargo de autoridades judiciales de Corrientes con apoyo de Gendarmería Nacional. Se realizarán peritajes sobre el vehículo y los paquetes incautados, mientras se analiza el recorrido que habría realizado el auto desde Misiones.