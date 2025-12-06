No fue un renunciamiento histórico, como intenta que se lea Lorena Villaverde. La confirmación de un derrumbe político anunciado. La diputada libertaria, envuelta en papelones por redes, causas judiciales y vínculos incómodos, terminó ratificando su renuncia al Senado y dejó la banca servida para que Aníbal Tortoriello coronara a su nuevo ahijado político: Enzo Fullone. El cambio de mando en La Libertad Avanza ya es un hecho, con la empresaria inmobiliaria en picada y el empresario del transporte, fue el más votado el 26 de octubre, que en dos semanas de rosca logró consolidar poder real en el libertarismo rionegrino.

Villaverde quiso instalar su salida como un gesto ético y responsable. En su carta habló de “violencia calculada contra una mujer, una madre y una dirigente” y denunció estar siendo “proscripta”. Pero detrás de las frases solemnes, raras en boca de un libertario al hablar de género, se esconde la realidad: el gobierno nacional sabía que su candidatura era un escándalo en potencia, y aun así la mantuvo. El resultado fue otro papelón institucional, similar al que protagonizó José Luis Espert.

La actual diputada terminó reconociendo en vivo (en Infobae) lo que negó durante meses: su detención en Estados Unidos vinculada al narcotráfico. ¿Por qué ahora? Porque la investigación de Hugo Alconada Mon en La Nación estaba a punto de publicarse. Fuego amigo, desde un medio que apoya la gestión Milei. La prueba de que desde Casa Rosada le soltaron la mano.

Ahora, la escena de la presidenta de bloque de LLA en el senado, Patricia Bullrich ordenándole que se retire del recinto en la sesión especial tiene un valor mucho más alto: fue el gesto que selló su aislamiento definitivo. Hasta ese momento, Villaverde prometía pelea y tomaba por asalto la que iba a ser su banca, pese a la decisión del bloque de que no asumiera.

La derrota del oscuro Julián Goinhex

Detrás de cada paso de Villaverde estuvo su gurú, el oscuro Julián Goinhex, un personaje sin escrúpulos que vende sus servicios. Un supuesto aprendizaje de cuando estuvo abajo del ala de Carlos Soria y manejó temas perversos que el Gringo no quería involucrar a sus hijos. El mismo que estuvo con Silvina García Larraburu en el Congreso. Coqueteó con el oficialismo provincial sin éxito. El mismo que armó afiliaciones truchas para lograr el reconocimiento de LLA en Río Negro. El mismo que intentó sacarse de encima al intendente de Allen, Marcelo Román. El que se interponía (literal) para que los periodistas no lleguen a Villaverde. El que festejaba como loco en el Monumento a la Manzana de Roca cuando se confirmó que la libertaria tenía 122 mil votos de los rionegrinos para ser senadora.

Julian Goinhex es el señalado como ideólogo de la campaña de negación de Lorena Villaverde sobre su causa en Estados Unidos

Goinhex, operador de manual de la vieja y cuestionada política, ratifica que “Lore nunca vio la droga” en aquel episodio en Estados Unidos. Hoy, con la confesión de Villaverde y su renuncia, su figura queda expuesta como el arquitecto de un fracaso político monumental. El descenlace probablemente hubiese sido el mismo con la empresaria afuera del Senado, pero con una imagen pública bastante mejor que la de hoy.

Tortoriello y Fullone: la nueva sociedad

Nadie quería mancharse cerca de Villaverde. Durante la campaña Tortoriello acordó con Nación que no iba a hacer campaña con ella. Tampoco Fullone, aunque fue la empresaria la que lo hizo designar como jefe del Distrito 20° de Vialidad Nacional. En política todo vale. Y el argumento era válido: los cuestionamientos hacia la actual diputada. Como los tuvo el líder del Pro Juan Martín y el primer libertario rionegrino Ariel Rivero. Y ahora el diputado nacional Sergio Capozzi, quien se alejó del bloque del Pro para no compartir votaciones con Villaverde, consciente del juego del macrismo de apoyar a LLA sin cuestionamientos.

Otros tiempos, Enzo Fullone y el operador Nahuel Piccoli Fortuny llegaron a LLA con Villaverde y ahora se fueron con Tortoriello

Mientras la cipoleña se hundía, Tortoriello jugó sus cartas con precisión quirúrgica. Con el aval de ser el más votado en octubre y metió a Fullone en el Senado. El roquense de perfil menos confrontativo, se convierte en el nuevo rostro libertario en la provincia. Su llegada no es casual: responde a la rosca de Tortoriello y al empuje de operadores como Nahuel Piccoli Fortuny, ex asesor de Pablo Verani y Magdalena Odarda con los que acomodó a su mamá y a su tío en el Congreso, ahora impulsa a su amigo Enzo.

El nombramiento de otro roquense amigo, Nicolás Petrini (quien le hacía funcionar la base de datos a los centros de cómputos del radicalismo durante los sucesivos triunfos que tuvo en Río Negro) en el PAMI provincial, con más de 100 mil afiliados, confirma que Fullone no llega como suplente decorativo: está construyendo poder territorial propio. Y lo hace desplazando definitivamente a los cuadros que Villaverde había colocado.

El nuevo mapa libertario

La Libertad Avanza en Río Negro ya no tiene a Villaverde como referente. Su caída fue estrepitosa. El poder real está en manos de Tortoriello, que se proyecta hacia 2027 con ambiciones de gobernación, y en Fullone, que empieza a ocupar espacios institucionales clave.

En Río Negro, el cambio de mando libertario ya es irreversible. Villaverde se despide entre denuncias y confesiones tardías. Tortoriello y Fullone, en cambio, celebran: la rosca les dio resultado y el poder ya está en sus manos. De ahora en adelante, el ex intendente de Cipolletti que sueña con llegar al despacho de Laprida 212 de Viedma, deberá construir. Pero es tan reticente a las alianzas como al alto perfil. También debe estar preparado al contraataque de Villaverde, quien permanece en Diputados y desde allí intentará volver a posicionarse con la rpesidencia de LLA Río Negro aún en sus manos.