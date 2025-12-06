El seleccionado argentino de hockey Sub 19, conocido como "Las leoncitas", participó el mes pasado por una gira por Montevideo donde jugaron tres partidos amistosos con el país vecino. Dentro de la concentración dijo presente la neuquina Alexia Adem, quien tuvo una destaca actuación.

La delantera del club Alta Barda cumplió en su actuación con la celeste y blanca, en lo que fue su primera actuación en una gira, “Cuando me enteré, estaba emocionada, no lo podía creer. Encima me enteré porque me mandaron una lista y por las felicitaciones”, contó a Grito Sagrado.

Una de las figuras de Alta Barda logró llegar al seleccionado por sus destacadas actuaciones en diferentes torneos regionales, siempre como mejor jugadora o goleadora. Todo esto, sumado a las recomendaciones de diferentes entrenadores, hicieron que le llegue la oportunidad.

En los tres partidos que jugó la selección con diferentes combinados de Uruguay, uno de ellos el que participó en el Mundial Sub 21, la neuquina vio acción “Pude demostrar por qué estaba ahí, entregué lo mejor, pude hacer un gol en el primer partido asique me fue bastante bien”.

El seleccionado Sub 19 que jugó en Uruguay

En sus características, la delantera de 19 años juega por afuera, “No soy pensante, sino más físico, corro mucho y presiono bastante”, dijo. El cuerpo técnico le pidió que “haga las cosas básicas, nunca estar trotando y siempre corriendo dando el 100%. Que siempre ataquemos y vayamos adelante”.

Además de lo que es dentro de la cancha, Alexia contó que, junto a sus compañeros, pudieron conocer la vida de una jugadora profesional de alto rendimiento. "Estas actividades están muy buenas para incorporarlas para entrenar y los post-partidos", agregó.

Por lo pronto, se vendrán concentraciones en el 2026, desde la Confederación Argentina mandarán el plan y el mantenimiento de ritmo como jugadora de la selección. El próximo año jugará en Buenos Aires, más precisamente en el SIC, y estudiará Agronomía en la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA). “Me encantaría jugar profesional, pero la prioridad será estudiar”, declaró.

La nota completa