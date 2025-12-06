¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 06 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Control rural y de pesca

Apagaron fogatas e incautaron peces en controles para prevenir incendios en Meliquina y Alicurá

La Brigada Rural Zona Sur y Guardafaunas realizaron un operativo entre Meliquina y el lago Alicurá, donde detectaron infracciones a la Ley de Fauna, secuestraron truchas y apagaron fogatas para prevenir incendios.

Por Redacción

Sabado, 06 de diciembre de 2025 a las 16:27
PUBLICIDAD

La División Brigada Rural y Abigeato de Zona Sur, en coordinación con personal de Guardafaunas, ejecutó un operativo preventivo desde la tarde del 5 de diciembre hasta la madrugada del día siguiente. Las tareas se concentraron en la Ruta Provincial 63, en el sector de Meliquina, y en zonas de pesca del río Caleufú.

Controles en rutas provinciales y nacionales

El recorrido continuó por la misma traza hacia Paso Córdoba, hasta el empalme con la Ruta Nacional 237, donde los agentes reforzaron la fiscalización ante el aumento de visitantes y pescadores.

Siete infracciones y secuestro de más de veinte peces

En el sector del Embalse Alicurá, las autoridades efectuaron controles a pescadores y labraron siete actas por infracción a la Ley de Fauna Silvestre. Durante el procedimiento se secuestraron 21 truchas arco iris, una perca y elementos de pesca utilizados de manera irregular.

Prevención de incendios y acciones complementarias

El equipo también intervino y apagó varias fogatas encendidas en el área. Según indicaron, estas tareas son clave para la prevención de incendios forestales, especialmente en zonas de alto tránsito turístico.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD