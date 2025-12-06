La División Brigada Rural y Abigeato de Zona Sur, en coordinación con personal de Guardafaunas, ejecutó un operativo preventivo desde la tarde del 5 de diciembre hasta la madrugada del día siguiente. Las tareas se concentraron en la Ruta Provincial 63, en el sector de Meliquina, y en zonas de pesca del río Caleufú.

Controles en rutas provinciales y nacionales

El recorrido continuó por la misma traza hacia Paso Córdoba, hasta el empalme con la Ruta Nacional 237, donde los agentes reforzaron la fiscalización ante el aumento de visitantes y pescadores.

Siete infracciones y secuestro de más de veinte peces

En el sector del Embalse Alicurá, las autoridades efectuaron controles a pescadores y labraron siete actas por infracción a la Ley de Fauna Silvestre. Durante el procedimiento se secuestraron 21 truchas arco iris, una perca y elementos de pesca utilizados de manera irregular.

Prevención de incendios y acciones complementarias

El equipo también intervino y apagó varias fogatas encendidas en el área. Según indicaron, estas tareas son clave para la prevención de incendios forestales, especialmente en zonas de alto tránsito turístico.