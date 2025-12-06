La Serie A regaló un cruce especial para la Selección: Lautaro Martínez frente a Nicolás Paz, dos nombres que comparten camiseta en la Albiceleste, pero que este domingo se miraron como rivales. Y el duelo tuvo dueño desde el arranque. Inter aplastó 4-0 al Como y el capitán argentino abrió la cuenta para encaminar una tarde sin sobresaltos en el Giuseppe Meazza.

A los 11 minutos, el brasileño Luis Henrique rompió por la derecha, metió un centro atrás quirúrgico y Lautaro apareció donde hace daño. Le ganó la posición a su marcador, ajustó el derechazo contra el palo y superó al arquero Jean Butez para clavar el 1-0. Un gol de nueve puro, que además lo subió a la cima de la tabla de artilleros.

El Como, con Paz y Valentín Perrone como titulares, intentó competir, pero el equipo de Simone Inzaghi no dejó dudas. En el complemento, Marcus Thuram estiró la ventaja con una definición cruzada a los 14 minutos. Ya con el partido cuesta arriba para la visita, Hakan Çalhanoglu apareció a los 35 para poner el 3-0 desde la medialuna, y a los 40 Carlos Augusto cerró la goleada con una llegada por sorpresa.

Con esta victoria, el Inter reafirmó su candidatura en la Serie A y se subió nuevamente a la cima del campeonato. Para Lautaro, fue otro partido de jerarquía: llegó a siete tantos en el torneo y 13 en la temporada, demostrando que sigue siendo uno de los delanteros más determinantes del fútbol europeo.