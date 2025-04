Un conductor de Uber apuñaló a un pasajero en Bariloche

La justicia rionegrina formuló cargos a un hombre por el delito de tentativa de homicidio, tras un hecho ocurrido en la madrugada del sábado 26 en Bariloche. Según la acusación, el imputado, quien realizaba un traslado de pasajeros a través de la aplicación Uber protagonizó un altercado con uno de los ocupantes durante el recorrido, por la cantidad de pasajeros permitidos.

En circunstancias que se investigan, en Avenida Los Pioneros y calle Nilpi, el hombre descendió del vehículo y tras discutir agredió con un arma blanca a la víctima, provocándole lesiones de gravedad que pusieron en riesgo su vida.

El ataque fue interrumpido por familiares de la víctima y otras personas que estaban en el lugar. Le quitaron el cuchillo al agresor, quien luego se dio a la fuga. La víctima, tras recibir asistencia médica urgente, fue intervenida quirúrgicamente para colocar un tubo de tórax. Recibió cuatro heridas cortantes penetrantes en el hemitórax izquierdo. Las lesiones fueron evaluadas como graves dado que pusieron en riesgo la vida e inhabilitaron a la víctima por más de treinta días para trabajar.

El sustento probatorio presentado incluye testimonios presenciales, documentación del viaje a través de la aplicación, actas policiales, croquis ilustrativo, informes médicos, allanamientos y secuestro del vehículo utilizado.

El imputado fue asistido por el defensor oficial que rechazó la formulación. "Mi defendido actuó en legítima defensa. Es un trabajador en la noche, con un pasajero alcoholizado, violento con toda su familia arriba del auto que avanzó y agredió a mi asistido". Aclaró, además, que no está de acuerdo con la calificación del delito y que trabaja en otra teoría diferente del caso.

El hombre usará un dispositivo de rastreo satelital durante 15 días

El acusado hizo uso de la palabra durante la audiencia y contó su versión de los hechos: "estaba con el cinturón en el auto, le pedí que se bajara, estaba todo a mi derecho". Agregó que la víctima lo siguió golpeando un poco más y es ahí cuando desciende del auto con el arma blanca y "la usé en legítima defensa, porque el hombre estaba amenazando mi vida, tenía miedo. Nunca me pasó algo así, ahí están mis antecedentes, sino la aplicación no me dejaría manejar si yo tuviera antecedentes. Me vine de Buenos Aires porque quería tranquilidad, vine con la expectativa de buscar un lugar mejor, tranquilo, y si hago más horas de trabajo es para generar más plata", señaló.

El Juez de Garantías dio por formulados los cargos por el hecho relatado por la fiscal. Asimismo, se impuso una medida cautelar de quince días de prisión domiciliaria con dispositivo satelital de rastreo, atento a los riesgos procesales presentes.