"Vayan a laburar y báñense": otro video del atropello en la protesta de la UNCo

Tras el violento episodio en el que un automovilista embistió con su vehículo a un grupo de docentes y estudiantes universitarios que participaban de una manifestación pacífica en defensa de la educación pública.se conocieron nuevos videos que dejan en claro, las consecuencias de la llamada "batalla cultural" y las peligrosas formas de ejercer funciones cívicas y los roles ciudadanos.

Si bien las manifestaciones generan rechazo, ya que cercenan el derecho a la libre circulación, las formas violentas de oponerse a las mismas, sobre todo en una protesta que no limito calles de tránsito, sino un acceso a la misma casa de estudios, motorizan situaciones que resultan de mayor gravedad que los mismos derechos lesionados.

"Quién te crees que sos para venir a filmarme, gorda hija de ...", le dijo el hombre acusado, mientras se abalanzó hacía una de las personas que estaban la calle Dr. Luis Federico Leloir. Tuvo que anteponerse un efectivo policial para evitar que las agresiones pasen al plano físico.

Es que durante la protesta, que denominaron “portonazo”, una modalidad impulsada en el marco del segundo día de paro nacional de docentes universitarios, el hombre avanzó en dos ocasiones con su vehículo contra los manifestantes que estaban apostados frente a uno de los ingresos de la Universidad.

"A mi no me filmes, filame esta", insistía el hombre que estaba al lado de su camioneta, una Chevrolet Montana gris. "Yo soy un violento y vos sos una hija de p... que no deja circular, no vivís más en un país de zurdos, no vivís más en un país comunista, no vivís más en un país de mierda, esto no es Venezuela, progre de mierda", gritaba el hombre, que era retenido por la Policía para no trenzarse a golpes con los que estaban allí presentes.

"Vine a buscar problemas porque hace media hora que no puedo entrar a la facultad, y ustedes no me dejan, basuras, vayan a laburar y báñense, zurdo put...", cerró el nuevo video que se conoció durante el mediodía de este martes.

"Nosotros venimos acompañando a nuestros docentes. En estas semanas más de veinte han renunciado porque no llegan a fin de mes. Pero estos actos de violencia no van a amedrentarnos”, dijo Nicolás Mc Namara, uno de los estudiantes embestidos.

El hombre fue brevemente demorado por la policía, lo liberaron a los pocos minutos. Esto generó indignación entre los presentes y desde el movimiento estudiantil y sindical aseguraron que ya avanzan en una denuncia penal por incitación a la violencia y tentativa de homicidio.