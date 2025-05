Disparos al aire terminaron con un joven herido en Viedma

Un joven de 18 años fue herido durante la madrugada del domingo en el barrio 22 de Abril de Viedma tras recibir dos disparos provenientes de un lugar indeterminado. El hecho ocurrió en la intersección de las calles 29 y 16, cuando la víctima se encontraba en la vereda de una vivienda junto a amigos. Luego del ataque, fue trasladado al Hospital Zatti en un vehículo particular. Hasta el momento, no identificó a los responsables ni presentó denuncia penal, aunque personal policial inició actuaciones de oficio bajo la calificación legal de "abuso de armas".

Según informaron fuentes policiales, minutos después de la medianoche un vecino alertó al Comando de Emergencias 911 sobre detonaciones escuchadas en la zona. Efectivos llegaron al lugar e identificaron que un hombre en un Renault Clio había trasladado al hospital al joven herido. Durante un rastrillaje en las inmediaciones, los agentes encontraron varias vainas servidas en la calle y la vereda de la misma cuadra. El Gabinete de Criminalística tomó intervención para avanzar en el análisis técnico del caso.

El médico forense que examinó al joven en el hospital Zatti confirmó que uno de los proyectiles ingresó en su espalda cerca de la columna vertebral y no presentó orificio de salida. También detectó una herida similar en una de sus piernas. Según el informe médico, la lesión más grave podría requerir seguimiento especializado si se alojó cerca de tejidos o estructuras sensibles. En tanto, estimó un período de recuperación de al menos diez días. No se determinó aún el calibre exacto del arma utilizada, aunque se sospechó que pudiera tratarse de una pistola calibre 22.

Durante el procedimiento, el joven manifestó a los agentes que escuchó dos detonaciones antes de caer herido. Indicó que no llegó a ver quién disparó ni desde dónde se produjo el ataque. Además, mencionó que uno de los disparos impactó contra un perro que estaba en el lugar, aunque no se reportaron consecuencias fatales para el animal. Pese a lo sucedido, decidió no realizar una denuncia formal ante la fiscalía. Por este motivo, la Comisaría 38º inició actuaciones propias relacionadas con el uso indebido de armas de fuego.

Las autoridades continúan investigando el origen de los disparos y analizan cámaras de seguridad de comercios cercanos. Se espera obtener imágenes que permitan ubicar a posibles autores o reconstruir la secuencia de hechos. Mientras tanto, se mantienen operativos de vigilancia en distintos sectores del barrio. Vecinos expresaron preocupación por el hecho, recordando el caso de Jonathan Caracciolo, quien falleció en 2023 también por un disparo recibido en la zona.