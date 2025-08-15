Asalto con chaleco policial: se llevó miles de dólares y joyas, encontraron el auto y lo detuvieron

Un operativo de la Policía de Río Negro permitió la detención de un hombre vinculado a un violento robo ocurrido en una vivienda de Lamarque. Una familia fue sorprendida por tres delincuentes que se llevaron dinero y joyas de oro. La investigación avanzó gracias a la descripción del vehículo utilizado en la fuga, que fue encontrado horas después y al secuestro de elementos vinculados al hecho.

El asalto ocurrió por la noche del miércoles. Tres hombres ingresaron por el patio trasero de la casa y sorprendieron a un matrimonio que estaba con su hijo menor de edad. Uno de los delincuentes portaba un revólver y un chaleco con la inscripción “Policía de Río Negro”. Otro llevaba una pala, y el tercero permanecía armado o con elementos no identificados.

Los delincuentes redujeron a la familia: los ataron con cables, les colocaron bolsas en la cabeza y los amenazaron. La exigencia fue concreta: "dame los 20 mil dólares", por lo que se deduce que tenían información precisa sobre la existencia del dinero en la vivienda. Ante la situación, el dueño de casa entregó los ahorros que tenía escondidos. También se llevaron joyas de oro puro, como collares, pulseras, aros y anillos, relojes y pesos en efectivo.

El hallazgo del Chevrolet Spin fue fundamental para avanzar en la investigación y detenr a uno de los asaltantes

La fuga se realizó en un Chevrolet Spin gris oscuro con una franja blanca lateral, detalle aportado por los damnificados. El monitoreo de las cámaras de seguridad permitiól ocalizar el vehículo en Choele Choel y levantó pruebas a través del Gabinete de Criminalística, incluyendo muestras y rastros vinculantes con el robo.

Simultáneamente, se identificó un domicilio. La Justicia autorizó el allanamiento en un departamento del barrio Maldonado donde se logró la detención de un hombre y la demora de una mujer. En el lugar se secuestró el chaleco con inscripción policial, un handy con la frecuencia de la Policía, dinero y otros elementos relacionados con el asalto.

En un departamento en el barrio Maldonado se logró detener a un hombre y secuestrar elementos relacionados con el asalto

Se espera que en las próximas horas el Ministerio Público avance en la formulación de cargos contra el detenido y la investigación avance apra dar con los cómplices.