La temporada 2026 del tenis comienza con la United Cup y Argentina será protagonista desde el primer día. El torneo mixto por equipos se disputará del 2 al 11 de enero en Australia, con sedes en Perth y Sídney, y marcará el inicio oficial de los calendarios ATP y WTA antes del Abierto de Australia.

Argentina integra el Grupo A en Perth junto a España y Estados Unidos, el vigente campeón. El debut será el viernes 2 de enero frente al equipo español, mientras que el sábado 3 llegará el cruce ante los norteamericanos, liderados por Taylor Fritz y Coco Gauff. Ambos encuentros se jugarán en horarios nocturnos para el público argentino, con acción desde la noche de este jueves 1 de enero.

El equipo nacional estará encabezado por Sebastián Báez y Solana Sierra en los singles, acompañados por Marco Trungelliti, María Lourdes Carlé, Guido Andreozzi y Nicole Fossa Huergo. Cada serie incluye un partido individual masculino, uno femenino y un dobles mixto, en un formato que reparte puntos para los rankings ATP y WTA y más de 11 millones de dólares en premios.

Sebastián Báez será el uno del single argentino

La United Cup reúne a 18 países divididos en seis grupos y funciona como la primera gran prueba competitiva del año, con la mira puesta en Melbourne. En Argentina, el torneo podrá verse en vivo por TyC Sports, además de Tennis TV y el canal oficial de la United Cup en YouTube.

Con rivales de máxima jerarquía y un calendario exigente desde el arranque. Argentina vuelve a escena en el inicio del año tenístico con el desafío de dar el golpe y avanzar por primera vez más allá de la fase de grupos.

La competencia no otorga puntos para los rankings ATP y WTA, pero sí reparte un importante premio económico de 11.806.190 de dólares y sirve como preparación para el Australian Open, el primer Grand Slam de la temporada, que comenzará el 18 de enero.

El campeón de la edición 2024 fue Alemania, que volverá a competir con Alexander Zverev, actual número 3 del mundo. Otros nombres destacados que dirán presente en la primera competencia oficial del año serán Iga Swiatek y Hubert Hurkacz (Polonia), Stefanos Tsitsipas y Maria Sakkari (Grecia), Jasmine Paolini y Flavio Cobolli (Italia), Felix Auger-Aliassime y Victoria Mboko (Canadá), Emma Raducanu (Gran Bretaña), Naomi Osaka (Japón), Alex de Miñaur (Australia) y Casper Ruud (Noruega).