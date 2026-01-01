Durante los últimos días, las fotos de María Becerra bajo el cielo helado de Finlandia recorrieron todas las redes. Auroras boreales, nieve infinita y postales soñadas con J Rei marcaron el tono de unas vacaciones que, en principio, parecían solo un descanso más. Sin embargo, el viaje terminó convirtiéndose en tema nacional cuando comenzaron a circular los supuestos costos de la travesía.

El destino elegido fue Rovaniemi, uno de los puntos más buscados del norte europeo para quienes quieren vivir la experiencia del invierno extremo. Allí, según los cálculos que se difundieron en distintas cuentas de espectáculos, un paquete para dos personas —incluyendo vuelos y hotel cinco estrellas— rondaría los 48 millones de pesos. A ese número se le sumarían actividades típicas del lugar, que terminaron de encender la discusión.

Uno de los datos que más llamó la atención fue el valor del alquiler de motos de nieve, una de las aventuras que la cantante mostró en sus historias. Se habló de cifras cercanas a los 750 mil pesos por jornada, dependiendo del circuito y la duración. Y es que, de este modo, el paseo soñado se volvió también una cifra polémica.

Como suele ocurrir, las redes hicieron el resto. Entre críticas, memes y defensas apasionadas, el debate creció rápido. Algunos cuestionaron el contraste entre la imagen de cercanía que muchos le atribuyen a María Becerra y el lujo del viaje. Otros, directamente, salieron a respaldarla: “¿Y cuál es el problema? ¿Se los pagaste vos?”. También hubo ironías más filosas: “Si esto es turismo nacional y popular, explíquenme por qué mi sueldo no llega ni para el equipaje”.

No faltaron, además, mensajes que pusieron el foco en su trayectoria y en su presente laboral. “La piba llena estadios y paga impuestos que construyen hospitales. Que veranee en Saturno si quiere”, escribió un usuario, relativizando las cifras que circularon y planteando que cada quien puede decidir cómo disfrutar lo que gana.

Mientras tanto, María Becerra siguió compartiendo momentos del viaje: fogatas al aire libre, paisajes blancos, skí y ese deseo personal de ver de cerca una aurora boreal. Para ella, el plan también tuvo un sentido más profundo: cerrar un año intenso, con shows históricos y situaciones personales complejas.

El interrogante que quedó flotando es simple: ¿cuánto gastó realmente? Lo cierto es que los números que se difundieron no fueron confirmados por la propia artista. Y, por lo pronto, la intriga sigue abierta… al mismo tiempo que sus fotos en Finlandia continúan sumando likes y comentarios.