Racing irá a fondo en las primeras horas del 2026 por la contratación de Valentín Carboni, el mediocampista ofensivo argentino que pertenece al Inter de Italia y se encuentra jugando a préstamo en Genoa.

Según adelantó el entorno del jugador, el contacto entre el futbolista y Diego Milito, presidente de la Academia, ya existió y, teléfono mediante, Carboni le habría dicho que sí a la propuesta.

Actualmente, Valentín Carboni juega a préstamo en el Genoa de Italia.

Ahora, el club argentino deberá avanzar en las negociaciones, pero se supone como algo sencillo debido a la relación de Milito con el Inter, donde fue campeón y figura como jugador de la Champions League.

De concretarse será la primera experiencia en la Liga Profesional para el campeón de América con la Selección Argentina ya que emigró a Europa y completó su etapa de formación en Italia.

Buscando el rendimiento y la visibilidad necesaria para ganarse un lugar en la convocatoria mundialista, el jugador ve con muy buenos ojos el reto de jugar en el país en un equipo de gran convocatoria y con aspiraciones.

Tiene competencia

Racing no es la única propuesta que tienen el futbolista para salir de Genoa en esta ventana. Hay otras dos chances en el Viejo Continente que podría representarle un futuro mejor.

Diego Miito, el presidente de Racing está cerca de quedarse con un jugador importante en el mercado de pases.

Pero con el Mundial a la vuelta de la esquina, Argentina y Racing es el combo perfecto para un nombre de apenas 20 años de edad que ya sumó experiencias en Monza y Olympique.

La Academia viene de renovar contrato con el técnico Gustavo Costas hasta diciembre del 2029, ya vendió a Agustín Almendra y encara la renovación de su plantel.