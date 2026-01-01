El defensor argentino Eros Mancuso quedó envuelto en un escándalo en Brasil tras los festejos de Año Nuevo. El lateral derecho, que viene de jugar y descender con Fortaleza, fue señalado por un vecino luego de una fiesta que compartió con los argentinos Tomás Pochettino y José Herrera. El episodio ya es investigado por la Policía Civil.

Según informan medios locales de la ciudad del norte brasileño, un vecino se acercó al domicilio para reclamar por el volumen alto de la música. El hombre aseguró que su hija no podía dormir, ya que la celebración se extendió hasta cerca de las cinco de la mañana. A partir de allí, la situación habría escalado rápidamente.

Aunque no hay pruebas concluyentes, el denunciante acusa al grupo de haberlo agredido. En particular, apunta contra Mancuso, a quien señala como el responsable de haberle mordido la nariz durante el altercado. Por el momento, todo permanece bajo investigación oficial.

Las redes sociales brasileñas se hicieron eco de los incidentes en la ciudad norteña brasileña

El ex Estudiantes de La Plata y Boca Juniors realizó un extenso descargo en sus redes sociales. Allí aseguró que la historia fue completamente al revés y que el vecino llegó “fuera de control”, profiriendo insultos contra su honor y su trabajo. Además, sostuvo que el hombre ingresó a la vivienda y rompió una puerta. Mancuso remarcó que tuvo que llamar a la policía para contener la situación y confirmó que presentará una denuncia.